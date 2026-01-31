Integrante de Megadeth reveló que tuvo una fuerte pelea con James Hetfield de Metallica; Este fue el motivo

Megadeth y Metallica son dos de las bandas de metal que han hecho historia en todo el mundo, al punto de convertirse en las más importantes, llenando varios de los escenarios más grandes. Sin embargo, la relación entre ellos como colegas no sería la mejor, por lo que en medio de una entrevista con Classic Rock, Dave Mustaine explicó todos los inconvenientes que han vivido.

En varias oportunidades se ha hablado de las colaboraciones que se podrían dar entre bandas y que seguramente se podrían convertir en historia, teniendo en cuenta el gran talento que tienen los dos. Pese a eso, los conflictos entre ellos sin duda marcaron una separación por malos entendidos que nunca les permitió avanzar en pro de trabajar juntos.

Dave Mustaine de Megadeth habló de su pelea con James Hetfield de Metallica

En medio de una entrevista a Dave Mustaine, integrante de Megadeth, con el medio de comunicación internacional Classic Rock, el hombre habló de todo lo que pasó con su excompañero James Hetfield. Según menciona, la relación entre ellos terminó muy mal, al punto que tuvieron problemas con la publicación de la maqueta ‘No Life Til Leather’ que aún en la actualidad no se conoce.

En el año 2015 se lanzó una edición limitada para el Record Store Day, pero solo estuvo disponible en tiendas de discos independientes, así que muchos mencionan que esta no fue su salida oficial. Esta maqueta contaba con siete canciones, fue grabada inicialmente por Lars Ulrich, James Hetfield, Ron McGovney y Mustaine en la guitarra principal.

Sin embargo, cuando grabaron todo esto, ellos nunca se imaginaron el conflicto que iba a tener detrás, esto teniendo en cuenta las declaraciones de los artistas.

“Yo compuse toda la música… escribí las letras de ‘Jump In The Fire’ y ‘The Mechanix’. Así que haz tus cálculos; si yo compuse la música y James escribió las letras, entonces el mérito es 50% mío y 50% de James. Pero bueno, eso no fue lo que pasó cuando me fui”, aseguró Mustaine.

Al final, Lars habría recibido dinero de las canciones que no compuso, es decir, cuatro, algo que para él no era justo, pues mencionó que, pese a la cantidad de dinero que tenía James en ese momento, él sentía que le estaba quitando su parte. “Tienes más dinero que Dios. ¿Por qué tienes que quitarme el mío?”, aseguró.

Después de eso en varias ocasiones han hablado sobre sacar este disco, pero los dos tienen versiones de la historia en la que no logran ponerse de acuerdo. Esto, sin duda, no ha permitido que sus diferencias avancen, al punto que siguen teniendo un fuerte enemistad en la actualidad.