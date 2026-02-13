VIDEO: Así fue la reacción de The Hives al escuchar ‘La Cucharita’ de Jorge Velosa ¿Les gustó?

The Hives es una de las bandas de rock que logra posicionarse en la industria musical en los últimos años; han venido dos veces a Colombia y, sin duda, han dejado la huella en lo más alto con sus shows a otro nivel. En días pasados, la agrupación llegó a la capital del país para abrir el concierto de My Chemical Romance en el Vive Claro Distrito Cultural y lograron entusiasmar a cientos de fans.

Catalina Bernal, nuestra ‘Gallinita’ de Radioacktiva, tuvo la oportunidad de mostrarles a los integrantes de The Hives algunas canciones típicas colombianas. Por eso, le mostró diferentes éxitos de nuestro país, entre ellos vallenatos, carranga y hasta el éxito viral que le hicieron a Radamel Falcao, ‘Viva Colombia, viva Falcao’.

VIDEO: Así fue la reacción de The Hives al escuchar ‘La Cucharita’

La banda ya ha demostrado en varias oportunidades que está enamorada de Colombia. Esto a tal punto que han participado en dos eventos, el Festival Estéreo Picnic del 2025 y en esta oportunidad en My Chemical Romance. Esto hace que ya varias personas estén hablando de lo que sería un concierto de la agrupación solos, teniendo en cuenta que sus éxitos ya se escuchan en varias zonas del país.

Pero antes, los artistas tuvieron que reaccionar a unas icónicas canciones colombianas que tienen unos ritmos que nadie se imaginaba. Catalina les muestra un poco de vallenato, carranga, salsa, entre otros ritmos nacionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)

La primera canción fue ‘La Cucharrita’ de Jorge Velosa, una canción que se escucha siempre en los pueblos de Boyacá, donde se da origen a estos ritmos. Aunque se mostraron sorprendidos, mencionaron que les había encantado y le dieron un 10/10.

Después, el turno fue para ‘Tal para cual’ del Joe Arroyo; esto fue sin duda un momento que marcó la diferencia, pues quedaron sorprendidos con lo que estaban escuchando y hasta siguieron el ritmo con sus cabezas. Tuvo un puntaje de 10/10 y se reían mientras mencionaban que era muy bueno, “un éxito total”.

Con ‘Viva Colombia, Viva Falcao’, las risas no faltaron; los dos integrantes de The Hives aseguraron que era un 10/10 y se enamoraron de los paisajes del país que se muestran en el video oficial. También escucharon “Caballo viejo” de Caire Morales, un sonido nuevo que los sorprendió por completo; le dieron un nuevo y aseguraron que aman las canciones de amor.

‘La Plata’ de Diomedes Díaz, sin duda, fue una de las que más llamó su atención e intentaron seguir el ritmo; aseguraron que sonaba como si se tratara de un cantante tradicional sueco. Pero les gustó y le dieron nuevamente un 10/10.