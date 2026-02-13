¿Cuándo es el debut de James Rodríguez en Minnesota United? Así va el proceso del crack

James Rodríguez es uno de los deportistas colombianos más populares en los últimos años, todo esto teniendo en cuenta el legado que ha dejado jugando con la camiseta de la tricolor. Por eso, hay gran expectativa respecto a todo lo que serán los próximos meses en la vida del futbolista, todo esto antes de que llegue el Mundial de fútbol de la FIFA 2026.

Hace unos días se dio a conocer que el diez de la Selección Colombia ya había encontrado equipo, así que en esta oportunidad iba a jugar en el Minnesota United, club de la MLS en Estados Unidos. La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, teniendo en cuenta que se habló mucho sobre su posible llegada a Millonarios, club de Bogotá.

Pese a eso, el jugador ya estaría listo para todo lo que sería su juego en este nuevo equipo, en donde no solo quiere empezar a sumar, sino poder tener una preparación especial para su actuación en el Mundial de la FIFA 2026. Así que ya está trabajando con su nuevo equipo para poder debutar pronto y así empezar a sumar en un nuevo torneo.

Leer más: Argentina sufre dura baja para el Mundial de 2026: campeón del mundo estará meses fuera de la cancha

¿Cuándo es el debut de James Rodríguez en Minnesota United?

En el mes de junio se dará inicio al nuevo mundial de la FIFA 2026, en donde varios equipos ya se vienen preparando para dar lo mejor de sí y poderse llevar la copa del mundo. Una de las selecciones que quiere ganar y traer ese triunfo al país es Colombia, que ya estaría preparando a todo el equipo.

Como ya es costumbre, uno de los jugadores que podría ser convocado a la Selección Colombia sería James Rodríguez, quien, según han mencionado, sería el capitán. Por eso, se tiene que preparar muy bien para poder destacar y sumar con la camiseta tricolor.

Ahora, la gran expectativa es ver cómo está jugando el crack de selección en este momento, así que se espera que en los próximos días se le pueda ver a James debutando en el Minnesota United. Aunque no se conocen muchos detalles sobre cómo ha sido la llegada del diez a Estados Unidos, sí se habla de la fecha en la que podría volver a pisar las canchas.

Seguir leyendo: ¡Es oficial! James Rodríguez fue anunciado como el nuevo jugador de Minnesota en la MLS

El próximo partido del Minnesota United será el próximo sábado 14 de febrero contra Charlotte FC a la 1:00 p.m., hora Colombia. Aunque muchos dicen que este podría ser el debut del colombiano, otros mencionan que han pasado pocos días desde su llegada, lo que podría frenar su participación en este partido.

Pero James Rodríguez sí podría participar en el partido de Minnesota United contra el Austin FC el próximo 21 de febrero a las 8:30 p.m. hora Colombia; esta información se confirmaría en los próximos días.