Falleció otro protagonista de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿De quién se trata?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha vivido algunas noticias tristes en las últimas horas. Dos protagonistas de este torneo han perdido la vida de manera inesperada, en hechos que han llenado de conmoción al mundo del fútbol.

El primero de ellos fue Jayden Adams, jugador de Sudáfrica, quien fue parte del torneo, y falleció lamentablemente el pasado 11 de julio a sus 25 años de edad.

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Esto sorprendió mucho, aunque no fue el único caso de este estilo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En las últimas horas se confirmó un nuevo deceso en este deporte, y aquí les contamos de quien se trató.

Fallece otro protagonista de la Copa Mundial de la FIFA 2026

En la Copa Mundial de la FIFA 2026 han resaltado varias figuras de forma notable. Jugadores y entrenadores han sido los principales protagonistas, aunque, los árbitros también han estado presentes.

Varios ‘referees’ han brillado en esta competencia, pero, hay uno en específico que perdió la vida en las últimas horas.

Ese es el caso de Rob Dieperink, un árbitro de origen neerlandés. Este juez estuvo en la lista de árbitros para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, este juez fue descartado luego de que se desencadenara un escándalo legal en su contra relacionado a agresión sexual que lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

El neerlandés fue hallado sin vida el pasado 13 de julio en Borculo. Este es un hecho que aun es investigado por las autoridades, y que no habría contado con la participación de terceros.

Este hecho, por supuesto, ha causado gran conmoción en el mundo del fútbol, y sobre todo el universo de este torneo que pierde a su segundo protagonista.

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Justamente así lo informó la Federación Neerlandesa de Fútbol, con un post en sus redes sociales, donde se refirió a Rob Dieperink.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Sin lugar a dudas, el fallecimiento de Adams fue de los más inesperados, aunque, también se esperan condolencias en este deporte ante la pérdida de este árbitro de Países Bajos.