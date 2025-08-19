IA revela como se vería Satoru Gojo de ‘Jujutsu Kaisen’ en la vida real: el resultado sorprendió

Satoru Gojo es uno de los personajes más icónicos de ‘Jujutsu Kaisen’ y del anime. Este protagonista de la serie japonesa se ha ganado el cariño de sus fanáticos alrededor de todo el mundo, con una pasión notable.

Tal y como sucede con otros personajes de otros animes como Tanjiro, Goku, u Oliver Atom, miles de personas han convertido a Gojo como una parte de su día a día con su fanatismo.

Más noticias: ¿Jujutsu Kaisen: El Tesoro Escondido tiene escena postcréditos? Esto debe saber

Sin embargo, en caso de que en algún momento haya imaginado como se vería este personaje en la vida real, aquí le despejaremos esa duda.

Así se vería Satoru Gojo en la vida real

La tecnología ha avanzado de manera notable en los últimos años. Grandes descubrimientos han sido capaces de brindar comodidad al ser humano en su vida cotidiana.

Muchos de esos avances han permitido realizar acciones que antes se pensaban imposibles, y también materializar elementos de la imaginación del ser humano.

Un ejemplo claro de esto es la inteligencia artificial, con la que muchos amantes del anime han aprovechado para poner a volar su mente.

De hecho, uno de los usos más comunes es el de llevar a la vida real a personajes que han marcado a sus fans, tanto en series de dibujos, como en animes.

‘Jujutsu Kaisen’ no ha sido la excepción, e incluso en este caso le hemos pedido a la IA que muestre como se vería Gojo en la vida real.

La inteligencia artificial utilizada para este ejercicio fue Grok, la IA de X, la cual cumplió con creces con esta tarea, e incluso dio un resultado que sorprende a fans de ‘Jujutsu Kaisen’, y también a los demás amantes del anime.

Más noticias: Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen: la IA reveló cuál es el mejor anime, ¿está de acuerdo?

Esta IA realizó esta transformación a la vida real de este personaje, e incluso guardó varios elementos icónicos de este personaje, como su venda con la que cubre sus ojos.

Del mismo modo, también resalta el cabello blanco de este personaje, el cual se mantuvo tanto en el anime, como en esta transformación a la vida real.

Crédito: Grok.

Indudablemente, esta no solo es una muestra de las habilidades de la IA, sino también de la fama que posee un personaje como Gojo, reconocido de forma fácil por la tecnología y sus fans.