Así puede ver el show de Linkin Park en vivo en el Rock Am Ring 2026 desde Colombia HOY: paso a paso

Linkin Park es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes en la historia del rock. Este grupo ha brillado de forma notable, sobre todo por su capacidad de estremecer a los fanáticos con éxitos inolvidables y legendarios.

La voz de Emily Armstrong ha enamorado a los fanáticos fieles de Linkin Park, y también a nuevos seguidores que se han apasionado por esta banda actualmente.

Parte de esta emoción por parte de sus fanáticos se demostrará este mismo 5 de junio, luego de que la banda se presente en el festival Rock Am Ring desde Alemania.

Si usted es un fanático de esta banda, y desea ver este show, les contamos que puede hacerlo desde Colombia, gracias a un truco, y aquí les tenemos el paso a paso.

Así puede ver el show de Linkin Park en el Rock Am Ring 2026 desde Colombia

Linkin Park dará este 5 de mayo uno de sus shows más esperados en 2026. Después de varias presentaciones a nivel internacional con el ‘From Zero Tour’, esta banda llega a uno de los festivales más brillantes del rock.

Este es, nada más y nada menos que, el Rock Am Ring, de Alemania, un evento que llega con una edición imperdible en este 2026.

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Grandes bandas dicen presente en su cartel, y de hecho, una de ellas es Linkin Park. Este grupo será parte del show este 5 de mayo, y les contamos que podrá verlo EN VIVO desde Colombia.

La banda confirmó a través de sus redes sociales que este evento contará con transmisión especial a través de la web.

Para esto solo deberá entrar a la página web www.magentamusik.de, donde se transmitirá en vivo este evento desde cualquier parte del mundo.

¿A qué hora será el show?

La presentación de la banda está pautada cerca de las 22:55 de Alemania, desde el Utopia Stage. En el caso de Colombia, este concierto iniciará sobre las 3:55 p.m.

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Sin lugar a dudas este será un show imperdible, donde se espera que la banda vuelva a dar demostración de su potencia, y su capacidad de estremecer a sus fans con los mejores clásicos y nuevos éxitos.