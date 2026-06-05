Así puede ver el show de Linkin Park en vivo en el Rock Am Ring 2026 desde Colombia HOY: paso a paso
Linkin Park prepara un show imperdible para sus fans desde el Rock Am Ring, y puede verlo EN VIVO en Colombia.
Linkin Park prepara un show imperdible para sus fans desde el Rock Am Ring, y puede verlo EN VIVO en Colombia.
Linkin Park es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes en la historia del rock. Este grupo ha brillado de forma notable, sobre todo por su capacidad de estremecer a los fanáticos con éxitos inolvidables y legendarios.
La voz de Emily Armstrong ha enamorado a los fanáticos fieles de Linkin Park, y también a nuevos seguidores que se han apasionado por esta banda actualmente.
Parte de esta emoción por parte de sus fanáticos se demostrará este mismo 5 de junio, luego de que la banda se presente en el festival Rock Am Ring desde Alemania.
Si usted es un fanático de esta banda, y desea ver este show, les contamos que puede hacerlo desde Colombia, gracias a un truco, y aquí les tenemos el paso a paso.
Linkin Park dará este 5 de mayo uno de sus shows más esperados en 2026. Después de varias presentaciones a nivel internacional con el ‘From Zero Tour’, esta banda llega a uno de los festivales más brillantes del rock.
Este es, nada más y nada menos que, el Rock Am Ring, de Alemania, un evento que llega con una edición imperdible en este 2026.
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Grandes bandas dicen presente en su cartel, y de hecho, una de ellas es Linkin Park. Este grupo será parte del show este 5 de mayo, y les contamos que podrá verlo EN VIVO desde Colombia.
La banda confirmó a través de sus redes sociales que este evento contará con transmisión especial a través de la web.
Para esto solo deberá entrar a la página web www.magentamusik.de, donde se transmitirá en vivo este evento desde cualquier parte del mundo.
La presentación de la banda está pautada cerca de las 22:55 de Alemania, desde el Utopia Stage. En el caso de Colombia, este concierto iniciará sobre las 3:55 p.m.
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Sin lugar a dudas este será un show imperdible, donde se espera que la banda vuelva a dar demostración de su potencia, y su capacidad de estremecer a sus fans con los mejores clásicos y nuevos éxitos.