¡Zoé está de vuelta! Esta es la canción que marca el regreso de la histórica banda

Zoé rompe el silencio después de cuatro años, con un nuevo sencillo, que promete tener una marca única para sus próximas 5 presentaciones en el Estadio GNP.

El quinteto sorprende a sus seguidores con ‘Campo De Fuerza’, su nuevo y emocionante sencillo, con el que arrancan las actividades rumbo a su histórica presentación en el Estadio GNP. Zoé es una gran representación en la historia del rock latinoamericano, teniendo un sonido inconfundible y una carrera que ha marcado a distintas generaciones, misma que ostenta un récord sin precedentes: cinco fechas sold out consecutiva. Tras cuatro años sin nueva música de Zoé, retorna con una canción que logra capturar la esencia del grupo, melodías hipnóticas, atmósferas instrumentales y letras que hacen vibrar nuestras emociones más profundas.

Rodrigo Guardiola (baterista de la banda) nos cuenta sobre el proceso creativo de ‘Campo De Fuerza’: “Teníamos varios años de no volver al estudio y componer juntos, lo cual fue toda una aventura, pues a pesar de nuestro camino juntos, nunca sabes cómo va a resultar. Sin embargo, en cuanto empezamos a tocar, todo fluyó: fue un proceso que nos emocionó muchísimo”. Y concluye: “Esperamos que con ‘Campo De Fuerza’, la gente encuentre la misma inspiración y magia que llegó a nosotros”.



Después de los escenarios más importantes de América y Europa, ganado múltiples premios Grammy y colocarse como referente absoluto del rock latinoamericano, tras 25 años, Zoé ha demostrado con la música una gran capacidad para reinventarse sin perder autenticidad, cualidad que sus cientos de miles de fans no sólo agradecen, sino que abrazan como una filosofía de vida.

“Ponerte los audífonos es entrar a un campo de fuerza. La música te envuelve, protege y te hace indestructible”. Leon Larregui



El papel que ha jugado el sencillo es reafirmar como líder y punto de referencia en la industria musical a Zoé, además, de preparar el terreno para un año que quedará marcado en su trayectoria, misma que celebran con la histórica cita en el Estadio GNP, en una serie de conciertos que promete ser un parteaguas en el rock nacional. Ya puedes escuchar “Campo De Fuerza” en todas las plataformas digitales.