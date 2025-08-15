Las 5 canciones de Megadeth que todo fanático de la banda debe escuchar

Megadeth, una de las bandas más influyentes del thrash metal, confirmó que se despedirá definitivamente de los escenarios. Tras más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo liderado por Dave Mustaine pondrá fin a su historia con un último álbum de estudio, previsto para 2026, y una gira mundial de despedida.

La noticia se dio a conocer a través de una cuenta regresiva en el sitio oficial de la banda. Al llegar a cero, se publicó un video protagonizado por su icónica mascota, Vic Rattlehead, anunciando el final de esta era.

Poco después, Mustaine envió un comunicado a los fans donde expresó que este cierre es una oportunidad de despedirse en sus propios términos, agradeciendo a los millones de seguidores que han acompañado a la agrupación en todo el mundo.

Fundada en 1983, Megadeth ha sido una pieza clave en el desarrollo del thrash metal, junto a otros gigantes como Metallica, Slayer y Anthrax. Con más de 15 discos de estudio, múltiples premios y giras internacionales, la banda ha dejado una marca imborrable en la música pesada. Álbumes como Peace Sells… but Who’s Buying? (1986), Rust in Peace (1990) y Countdown to Extinction (1992) han definido su sonido y consolidado su lugar en la historia del metal.

A lo largo de los años, Megadeth ha producido un repertorio amplio y variado, lleno de riffs técnicos, letras críticas y energía inconfundible. Si bien hay decenas de temas que podrían considerarse esenciales, hay algunos que representan la esencia de la banda y son imprescindibles para un verdadero fanático.