¿La ha escuchado? Esta fue la primera banda de rock en español en Colombia

El rock en español llegó a Colombia en los años sesenta, influenciado por la música que en ese momento sonaba en países como Estados Unidos e Inglaterra. Las primeras bandas colombianas comenzaron interpretando canciones en inglés, pero poco a poco aparecieron letras en español. Esto permitió que más personas entendieran y se identificaran con la música, y ayudó a que el género se fortaleciera en el país.

Con el tiempo, el rock en español en Colombia creció y formó parte de la vida cultural. En diferentes ciudades aparecieron grupos que dejaron una huella importante, como Los Yetis, Los Flippers, Aterciopelados, Kraken, La Pestilencia, La Derecha, 1280 Almas, entre otros. Cada uno aportó su estilo y su manera de hacer música, ayudando a que el rock se mantuviera presente durante varias décadas.

Este género no solo se destacó por sus sonidos, sino también por las temáticas de sus canciones. Algunas hablaban de sentimientos y experiencias personales, mientras que otras abordaban asuntos sociales. Así, el rock en español se convirtió en un espacio para que varias generaciones pudieran expresarse y compartir ideas a través de la música.

La banda pionera del rock en español en Colombia

The Speakers fue una de las primeras bandas de rock que se formaron en Bogotá. Nació alrededor de 1963 y es considerada un grupo pionero del género en el país. En sus inicios, su estilo estaba influenciado por bandas británicas como The Beatles, con una mezcla de pop rock y rock and roll.

En sus primeros años, el grupo interpretó tanto canciones propias como versiones de temas populares de la época. Más adelante, comenzó a experimentar con otros estilos y, hacia finales de la década de 1960, incorporó elementos del rock psicodélico, un sonido que estaba ganando fuerza en varios países.

Durante su trayectoria, The Speakers grabó varios discos que fueron escuchados en emisoras y en eventos en vivo. Su presencia en el panorama musical motivó a otros músicos a formar bandas y a crear canciones en español.

La banda se separó en 1968, pero su influencia sigue siendo reconocida. The Speakers es recordada como una agrupación que abrió el camino para el desarrollo del rock en español en Colombia y que contribuyó a darle un lugar dentro de la música nacional.