Participe y gane una boleta para ver a Green Day en Bogotá con Radioacktiva

El concierto de Green Day en Bogotá es uno de los más esperados en Bogotá para este año. La histórica banda ‘emo’ llegará al país con el objetivo de estremecer a toda una generación que se enamoró con su música.

Sin lugar a dudas, se trata de uno de los conciertos más ansiados de la última época, en un cita que será imperdible para todos sus fanáticos.

En caso de que sea fanático de la banda, pero no haya podido comprar boleta para este show, desde Radioacktiva les tenemos una oportunidad imperdible.

Cuéntenos su triste historia para Green Day

Desde su gran anuncio, Green Day ha generado una cantidad de reacciones en sus fanáticos. Muchos amantes de la banda de Billie Joe Armstrong esperaron esta noticia por años.

Sin embargo, algunos fanáticos no han podido conseguir boleta para este evento, y en este caso, desde Radioacktiva estamos dispuestos a escucharlos.

Le traemos una oportunidad imperdible para ver este show, con una dinámica muy sencilla. Solo tendrá que contarnos porque no logró comprar boletas para este concierto, y entrará a competir por el gran premio.

Les recordamos que este concierto será este 24 de agosto, con un repertorio lleno de éxitos por parte de Green Day.

Para ello, solo deberá llenar el siguiente formulario con sus datos, y también un espacio donde podrá contar con detalles la historia por la que no tiene dinero para comprar la boleta para Green Day.

Durante esta actividad, algunas de las historias serán contadas, y nuestro jurado se encargará de elegir cuál es la más triste.

El gran ganador de este concurso será anunciado el viernes 22 de este mismo mes en El Gallo de Radioacktiva, por lo que deberá estar atento al programa.

Quien obtenga el premio deberá contestar la solicitud de los datos en su correo electrónico, o por teléfono celular. En caso de no contestar, el premio pasará al próximo concursante que cumpla con los requisitos necesarios.

Cabe aclarar que esta una boleta sencilla, y la localidad será tribuna. No se incluirán ni transportes, ni tampoco alimentos, ni bebidas.

Si decide participar, debe recordar que no puede haber ganado un premio con Radioacktiva en al menos los últimos 5 meses.