Esta es la joya de los Beatles que inspiró un himno de David Bowie

The Beatles no solo revolucionaron la música en los años 60, sino que establecieron las bases para generaciones de artistas que vendrían después. Con su capacidad para reinventarse, experimentar con distintos géneros, el cuarteto de Liverpool marcó un antes y un después en la historia del rock.

Su legado ha servido de inspiración para innumerables bandas y solistas, entre ellos David Bowie, quien tomó elementos de la música de los Beatles para dar forma a su propio sonido.

Le puede interesar: Las 3 canciones de los Beatles que a Ringo Starr no le gustaban tocar ¿Por qué?

Bowie, conocido por su capacidad de transformación y su influencia en la música rock y pop, encontró en los Beatles una fuente de inspiración. Su admiración por la banda lo llevó a incorporar ciertas referencias en su propio repertorio, algo que quedó evidenciado en una de sus canciones más conocidas.

La canción de los Beatles que inspiró a David Bowie

Uno de los temas más emblemáticos del cuarteto británico guarda gran parecido con una canción de Bowie. El artista británico tomó una de las canciones de los Beatles para realizar sus propias creaciones y como muestra de ello está su single ‘Star’.

En el libro de Nicholas Pegg, ‘The Complete David Bowie New Edition: Expanded and Updated’, se cuenta que el cantante británico tomó los coros de “Lovely Rita” y los empleó en su propia canción “Star”, del disco ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust’.

Mire también: Estudio reveló cuáles son las tres mejores canciones de The Beatles; ‘Hey Jude’ presente

Las similitudes entre la creación de Bowie y la del cuarteto de Liverpool son evidentes, y esto no es de extrañar, ya que el propio artista admitió, en una oportunidad, que tomó elementos de otros compositores para incluirlos en sus temas.

“Tengo que interactuar con otros compositores, porque siempre he sido un fan”, dijo el artista. “Si no fuera un fan, probablemente sería mucho más individualista. […] Tengo que usar las herramientas con las que se ha creado la sociedad actual, musicalmente. Es por eso que tomo de otros escritores y su música”, expresó Bowie.