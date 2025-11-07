VIDEO: Estos son los cinco primeros minutos de la nueva temporada de Stranger Things 5 ¡Nadie se lo esperaba!

Cientos de personas en todo el mundo están esperando el lanzamiento oficial de la nueva temporada de Stranger Things 5. Esta es una de las series más vistas de todo el mundo, por lo que en solo unos meses logró posicionarse por su éxito que logró conquistar a su público a nivel mundial.

Han pasado nueve años desde que se dio el lanzamiento oficial del primer episodio de la serie, por lo que el próximo 26 de noviembre del 2025 se van a conocer los primeros capítulos de la última temporada de la serie. Seguido de esto, el 25 de diciembre los episodios siguientes para presentar el último el 31 del mismo mes.

Sin embargo, durante el lanzamiento oficial de la serie el pasado seis de noviembre del 2025, Netflix decidió dar a conocer un adelanto de cinco minutos de lo que será el final de la serie. Esto, sin duda alguna, sorprendió a todos los fans, quienes en pocos minutos volvieron este video viral, al punto de tener millones de visualizaciones en plataformas digitales.

VIDEO: Los primeros cinco minutos de la última temporada de Stranger Things 5

Durante el evento, se dio a conocer el adelanto oficial de lo que será el final de la serie, por lo que en esta oportunidad, los hermanos Duffer no dejaron nada a la imaginación y mostraron un cambio que dejó a más de uno con varias incógnitas. Allí se puede ver nuevamente a Will Byers en el Mundo del Revés, mientras que un Demogorgon se aproxima a él en una de las escenas más fuertes del video.

No pasa mucho tiempo hasta que el monstruo lo ataca de una manera impresionante, pero el pequeño puede reaccionar antes de morir y corre hasta poder encontrar una salida. Sin embargo, se cae en un barranco, que al final lo dejó frente a frente con Vecna, el personaje más temido de toda la producción.

Como si esto fuera poco, se va a poder ver lo que pasa en realidad con el cadáver de Bad Holland, la mejor amiga de Nancy que murió en los primeros episodios. Uno de los personajes que todos van a extrañar, pero que ya es oficial que no va más, es el de Eddie Munson, que falleció y no deja rastro.

La temporada final se va a estrenar el próximo 26 de noviembre del 2025 desde las 5:00 p.m. hora Colombia y se espera que sea todo un éxito en la plataforma de streaming. Después de eso, habrá que esperar un mes para conocer un nuevo episodio, hasta que se de el gran final.