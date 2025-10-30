Revelan tráiler final de la última temporada de ‘Stranger Things’ ¿De qué trata?

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se ha consolidado como una de las series más exitosas de Netflix. Creada por los hermanos Duffer, la historia sigue a un grupo de adolescentes del pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, quienes descubren un mundo paralelo conocido como el Upside Down o “Mundo del Revés”, lleno de criaturas y amenazas sobrenaturales.

A lo largo de cuatro temporadas, los fanáticos han acompañado a Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max en sus enfrentamientos contra fuerzas oscuras, experimentos secretos y misteriosas desapariciones.

Ahora, tras ocho años de historia, la serie se prepara para su final con una quinta y última temporada que promete cerrar todos los hilos pendientes y dar una despedida definitiva a sus personajes principales.

Netflix lanza el tráiler final de la temporada 5

El 30 de octubre, Netflix presentó el tráiler oficial de la última temporada de Stranger Things, dando a los fans un primer vistazo de lo que será el cierre de esta historia. En las imágenes se puede ver que Hawkins enfrenta su mayor amenaza: el Upside Down comienza a expandirse sin control y el regreso de Vecna marca el inicio de la batalla final.

Eleven y sus amigos, ya convertidos en jóvenes adultos, deberán unir fuerzas una vez más para detener la invasión del Mundo del Revés y poner fin al terror que ha acechado su ciudad desde 1983. El avance muestra escenas llenas de tensión, acción y emoción, dejando claro que el desenlace será tan épico como esperado.

Aunque Netflix no ha revelado detalles concretos sobre la trama, el tráiler alimenta las teorías de los seguidores, especialmente sobre la posible muerte de alguno de los protagonistas.

¿Cuándo se estrena el final de ‘Stranger Things’?

Netflix anunció que la quinta temporada se lanzará en tres partes, similar al formato usado en otras producciones recientes. Las fechas de estreno son las siguientes: