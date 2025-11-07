¿Cuánto tiempo le tomará ver Stranger Things 5? Se lanzará por partes

A pocos días del tan esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, los fanáticos de todo el mundo ya comienzan a prepararse para despedirse de una de las series más exitosas en la historia de Netflix.

Desde su lanzamiento en 2016, esta producción creada por los hermanos Duffer se ha convertido en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. Su mezcla de la época ochentera, ciencia ficción y terror adolescente conquistó al público de todo el mundo y posicionó a sus protagonistas como verdaderas estrellas del streaming.

Stranger Things ha sido, sin duda, una de las cartas más fuertes de Netflix, logrando récords de audiencia en cada una de sus temporadas. A pesar de que los episodios suelen tener una duración más extensa que la de otras series, esto nunca fue un obstáculo para los seguidores.

La plataforma ya confirmó que la quinta temporada será la última y se estrenará en tres partes: los primeros cuatro episodios llegarán el 26 de noviembre de 2025, los tres siguientes el 25 de diciembre, y el episodio final, titulado “The Rightside Up”, se lanzará el 31 de diciembre del mismo año.

¿Cuánto tiempo le tomará ver Stranger Things 5?

Esta temporada será diferente a las anteriores, no solo por ser la parte que cerrará esta gran historia, sino también por la duración de sus capítulos. Según se ha revelado, cada episodio tendrá una extensión de entre 90 y 120 minutos, mientras que el final será prácticamente una película, con una duración cercana a tres horas.

Tomando en cuenta que serán ocho episodios en total, con siete de ellos de alrededor de una hora y media y uno final de tres horas, ver toda la temporada completa le tomará aproximadamente 13 horas y 30 minutos.

Sin embargo, como no todos los capítulos se emitirán al tiempo, para ver toda la última temporada de Stranger Things se tomará poco más de una semana.

Por lo cual, si decide seguir el calendario de estrenos y ver cada bloque el día que llega a Netflix, invertirá cerca de 6 horas el 26 de noviembre (para los primeros cuatro episodios), unas 4 horas y 30 minutos el 25 de diciembre (para los tres siguientes), y 3 horas el 31 de diciembre, cuando se estrene el esperado desenlace. En total, serán 13 horas y media de pura emoción, repartidas a lo largo de poco más de una semana.