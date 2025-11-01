Estos son los detalles que no vio en el tráiler de Stranger Things 5

La esperada quinta y última temporada de ‘Stranger Things’ llegará para cerrar una de las historias más icónicas de Netflix. Ambientada en el otoño de 1987, la trama retoma los sucesos que dejaron al pueblo de Hawkins fracturado por las grietas del upside down, mientras Once y su grupo se enfrentan a su enemigo más poderoso, Vecna, quien regresa luego de un año, recuperado y con ganas de ganar la pelea.

Con un tono más oscuro y cinematográfico, esta entrega promete resolver los misterios que la serie ha construido desde su inicio y brindar un cierre épico a sus personajes. La temporada se estrenará en tres partes: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025, convirtiéndose en uno de los eventos televisivos más esperados del año.

Cosas que no vio en el tráiler de Stranger Things:

Las escenas del principio en donde hacen alusión a que Vecna está encerrada son del pasado al principio de la serie.

El diseño de Vecna está actualizado y se ve como su poder ha evolucionado.

Dustin, se convierte en una persona solitaria y se aleja del grupo debido a que extraña a Eddie Munson y cayó en depresión.

El plano con el que Mike está haciendo el plan para hallar a Vecna, dice: Día del desastre, lo que hace alusión a como van a seguir las grietas para ver en donde están conectadas para encontrar a Vecna.

Once y Hopper se infiltran en la base militar para intentar entrar al portal y encontrar a Vecna.

Once estuvo practicando una nueva habilidad que es la de saltar y tener bastante destreza para pelear.

Will estará desmayándose seguido lo que preocupará a todos los chicos y a Joyce.

Las criaturas saldrán del suelo haciendo alusión como si vinieran del infierno.

A lo largo del tráiler se puede ver la dimensión X, el lugar donde Once desterró a Henrry Creel. Un reino intacto por la humanidad y donde le dio vida al desollamentes.

La persona que cae a la dimensión X es Will y se evidenciará como llegó al upside down.

Lucas escapa con Max con una consola de música con el fin de huir de los demogorgones e intentando que Max salga del coma.

Se revela que Vecna y Will se conocieron en el Upside Down y por ello la obsesión de Vecna con él.

Escrito por: Stefania Torres