Así puede activar el efecto ‘Upside Down’ de ‘Stranger Things’ en el buscador de Google

El universo de Stranger Things volvió a captar la atención de todo el mundo tras el lanzamiento de la primera parte de su quinta y última temporada, estrenada el miércoles 26 de noviembre de 2025.

La serie, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, llega a su fin después de casi una década marcando tendencias en la televisión por streaming. Desde su debut en 2016, la historia ambientada en la década de los 80 combinó ciencia ficción, nostalgia y terror juvenil, lo que le permitió convertirse en una de las producciones más influyentes de Netflix.

La temporada final se lanzará en tres partes: cuatro episodios iniciales en noviembre, tres más el 25 de diciembre y un último capítulo, titulado The Rightside Up, el 31 de diciembre de 2025. La expectativa es alta, sobre todo después del cierre de la cuarta entrega, que dejó a Hawkins dividido y con una amenaza creciente tras el enfrentamiento entre Eleven y Vecna.

Este impacto narrativo impulsó nuevamente a la serie al Top 10 mundial de Netflix, logrando que sus cuatro temporadas anteriores se ubicaran simultáneamente entre las más vistas.

El truco de Google para entrar al “Upside Down” de Stranger Things

Como parte de la tendencia que generó el estreno de esta última temporada de Stranger Things, Google añadió una experiencia especial al buscar la serie. La función aparece al escribir el nombre de la serie en el buscador: en la parte inferior de la pantalla surge una pirinola roja, un elemento que crece al presionarlo y activa la animación.

Al girar, la interfaz adopta tonos rojizos y aparecen grietas que simulan el ambiente del “Upside Down”, el mundo alterno central en la historia de Hawkins. En cuestión de segundos, todo el contenido de la página se voltea, creando un efecto visual que imita la estética de la serie.

Stranger Things Google

Para volver al formato habitual, solo es necesario pulsar una “X” que restaura la vista original. El efecto puede repetirse cuantas veces se desee con una nueva búsqueda. Esta herramienta no requiere descargas ni extensiones: funciona directamente desde el navegador.

Con esta animación, Google se suma al fenómeno cultural que ha acompañado a Stranger Things desde sus inicios, reforzando el impacto que la historia ha tenido en audiencias de todas las edades.