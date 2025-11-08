‘Stranger Things’ tendrá nueva serie: así es el primer adelanto de ‘Relatos del 85’

Los fanáticos del fenómeno creado por los hermanos Duffer pueden respirar tranquilos: habrá ‘Stranger Things’ para rato. Aunque la historia de Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y el resto del grupo llegará a su desenlace con el estreno de Stranger Things 5 a finales de 2025, Netflix ya confirmó oficialmente que una nueva serie derivada se encuentra en camino. Su título: Stranger Things: Relatos del 85.

La plataforma de streaming acaba de presentar el primer tráiler oficial del esperado spin-off, que promete expandir el universo sobrenatural de Hawkins. Este nuevo proyecto, anunciado hace dos años, se ambientará en el mismo escenario de la serie principal, pero explorará las vidas y secretos de los habitantes del pueblo durante el invierno de 1985, situándose cronológicamente entre las temporadas 2 y 3 de la historia original.

En el adelanto presentado por Netflix, los espectadores pudieron observar el regreso de varios personajes conocidos, junto con la introducción de nuevas criaturas del temido Mundo del Revés, incluyendo una misteriosa planta carnívora de dimensiones gigantescas.

“Pronto descubriremos que nada es lo que parece”, adelantó Eric Robles, creador y productor ejecutivo de esta nueva entrega que promete mantener la esencia de la saga con un tono más oscuro y cinematográfico.

Además, Stranger Things: Relatos del 85 recuperará a los protagonistas que marcaron a toda una generación: Once (Millie Bobby Brown), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Will Byers (Noah Schnapp), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Mayfield (Sadie Sink) y el querido Jim Hopper (David Harbour).

Sin embargo, no estarán solos. La historia incluirá a un nuevo personaje, Nikki Barber, descrita como “una niña malcriada de cabello corto y color rosa”, que tendrá un papel clave en el desarrollo de los nuevos misterios de Hawkins.

Estreno de Stranger Things 5

Mientras tanto, los fanáticos deberán prepararse para despedirse del título original. La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará en tres partes durante 2025, cerrando definitivamente una de las series más emblemáticas de Netflix.

Parte 1: 26 de noviembre de 2025 (episodios 1 al 4)

26 de noviembre de 2025 (episodios 1 al 4) Parte 2: 25 de diciembre de 2025 (episodios 5 y 6)

25 de diciembre de 2025 (episodios 5 y 6) Parte 3: 31 de diciembre de 2025 (episodio final)

Con este cierre y el estreno futuro de Relatos del 85, Netflix busca mantener viva la magia de Hawkins y continuar explorando su universo con nuevas perspectivas. La historia no termina: apenas se está transformando en una nueva etapa para el fenómeno Stranger Things.