¿A qué hora se estrenarán los capítulos de la última temporada de ‘Stranger Things’?

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en una de las series más vistas y comentadas de Netflix. La producción creada por los hermanos Duffer cautivó a millones de espectadores con una mezcla de ciencia ficción, aventuras y sucesos sobrenaturales en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana.

Ambientada en los años ochenta, la serie no solo se destacó por su historia llena de misterio, sino también por sus personajes, que crecieron junto con el público. Lo que comenzó como una historia de un grupo de niños en bicicleta se transformó en un fenómeno mundial que llamó la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

A lo largo de cuatro temporadas, los fanáticos han acompañado a Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y sus amigos en su lucha contra las fuerzas oscuras del “Upside Down”. Ahora, después de ocho años de historia, la plataforma se alista para lanzar la quinta y última temporada, que pondrá punto final a una de las producciones más exitosas de Netflix.

Estreno de la temporada final de Stranger Things: fechas y horarios

Netflix confirmó que la última entrega estará dividida en tres partes. Cada una tendrá su propia fecha de lanzamiento y estará disponible de forma global de manera simultánea:

Volumen 1 : cuatro episodios, estreno el 26 de noviembre . Volumen 2 : tres episodios, estreno el 25 de diciembre . Volumen 3 : episodio final especial, estreno el 31 de diciembre .



En Colombia, así como en otros países de América Latina, los capítulos podrán verse desde las 8:00 p. m. en cada fecha de estreno. En Estados Unidos, los episodios estarán disponibles a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT.

El reparto de Stranger Things 5 incluirá al elenco principal que regresa, con Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder y Finn Wolfhard, entre otros. Se incorporan nuevos talentos como Linda Hamilton y las actrices Nell Fisher y Maya Hawke.