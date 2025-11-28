Estos serían los salarios de los actores de Stranger Things en su última temporada: hay cifras millonarias

Stranger Things es una de las series más destacadas de este momento. Esta icónica producción ha enamorado a miles de fanáticos, hasta llegar a su última temporada en este 2025 con una parte final.

La icónica producción de terror y misterio lanzada por Netflix ha brillado de gran forma, a partir de un sinfín de éxitos notables temporada tras temporada.

Más noticias: Stranger Things 5: ¿cuánto dura cada episodio y cuándo podrá ver el episodio FINAL?

De hecho, muchos de sus actores se han convertido en auténticas estrellas de la televisión, además de obtener una cantidad millonaria de dinero gracias a sus actuaciones en esta serie.

Los salarios de los actores de Stranger Things en la temporada 5

Para nadie es un secreto que Stranger Things cuenta con una cantidad enorme de expectativa en este cierre de año. Esta serie llega con su última temporada a partir del estreno de su primer volúmen el pasado 26 de noviembre.

Esta emoción se ha demostrado a partir de los comentarios de sus fanáticos, quienes apoyan de manera incondicional la serie, y también a los actores que participan en la misma.

Varios de los interpretes que han sido parte de esta serie han llegado a inmortalizarse, además de lograr ganancias económicas de talla millonaria.

Hace algunos meses desde IMDb se revelaron algunos de los salarios de esta serie en su estapa final, y la lista se ha presentado de la siguiente manera:

Charlie Heaton (Jonathan Byers) – 6 millones de dólares

Natalia Dyer (Nancy Wheeler) – 6 millones de dólares

Maya Hawke (Robin Buckley) – 6 millones de dólares

Joe Keery (Steve Harrington) – 6 millones de dólares

Sadie Sink (Max Mayfield) – 7 millones de dólares

Noah Schnapp (Will Byers) – 7 millones de dólares

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) – 7 millones de dólares

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) – 7 millones de dólares

Finn Wolfhard (Mike Wheeler) – 7 millones de dólares

David Harbour (Jim Hopper) – 9 millones de dólares

Winona Ryder (Joyce Byers) – 9 millones de dólares

En esta lista falta el nombre de Millie Bobby Brown, actriz que interpreta a Eleven. La cifra que gana esta intérprete es desconocida, pero se estima que es una cifra bastante alta.

Más noticias: ¿Cuándo se estrena el volumen 2 de ‘Stranger Things 5’ en Colombia? Todo lo que debe saber

¿Cuándo saldrá el final?

Para nadie es un secreto que Stranger Things cuenta con una gran cantidad de apoyo en el mundo del entretenimiento, y por ello, todos sus fans esperan con ansias su final.

El pasado 26 de noviembre fueron lanzados sus primeros 4 episodios. Sin embargo, habrá 2 volúmenes más.

El primero de ellos saldrá el 25 de diciembre, pero, finalmente el gran final se estrenará el 31 del mismo mes.