Los millonarios salarios que ganan los actores de la nueva temporada de Stranger Things

Después de casi una década marcando a toda una generación, Stranger Things está a punto de llegar a su final. La exitosa serie de Netflix estrenará su quinta y última temporada el 26 de noviembre de 2025, una entrega que se dividirá en tres partes y que promete cerrar con broche de oro la historia que conquistó al público desde 2016.

Lo que comenzó como una historia de ciencia ficción ambientada en los años 80 se transformó en uno de los mayores fenómenos del streaming. A lo largo de sus temporadas, la producción de los hermanos Duffer rompió récords de audiencia, lanzó al estrellato a sus jóvenes protagonistas y se consolidó como una pieza clave dentro del catálogo de Netflix.

El final se distribuirá en tres fechas: la primera parte se estrenará el 26 de noviembre, la segunda llegará el 25 de diciembre, y el episodio final, titulado “The Rightside Up”, se lanzará el 31 de diciembre de 2025. Con esto, la plataforma cerrará una de las historias más populares de su historia reciente.

Los salarios del elenco en Stranger Things 5

Con el rodaje de esta última entrega, también se reveló el salario que los actores recibirán por su participación. Cada contrato fue negociado de forma individual, considerando la trayectoria, el peso del personaje y la popularidad de cada intérprete.

De acuerdo con reportes de IMDb y The Direct, los sueldos de los protagonistas se reparten así:

David Harbour y Winona Ryder encabezan la lista con 9.5 millones de dólares cada uno. Finn Wolfhard , Noah Schnapp , Caleb McLaughlin , Gaten Matarazzo y Sadie Sink perciben alrededor de 7 millones de dólares . Natalia Dyer , Joe Keery , Maya Hawke y Charlie Heaton cierran el grupo con 6 millones de dólares cada uno.



Millie Bobby Brown, la excepción

En el caso de Millie Bobby Brown, su contrato con Netflix se maneja por separado y en condiciones especiales. Su participación como Eleven la convirtió en la figura más reconocida de la serie, y su acuerdo con la plataforma es mucho más alto que el del resto del elenco.

Fuentes cercanas estiman que la actriz recibe alrededor de 4 millones de dólares por la temporada, además de ingresos por otros proyectos que mantiene con Netflix, como las películas de Enola Holmes.