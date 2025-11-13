Esto es todo lo que tiene que recordar de Stranger Things antes de ver la última temporada

Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix, llega a su fin. Desde su estreno en 2016, la producción creada por los hermanos Duffer ha conquistado a millones de espectadores con su mezcla de ciencia ficción, misterio y nostalgia de los años ochenta.

Durante casi una década, la serie ha sido reconocida por su elenco juvenil, su atmósfera ochentera y su capacidad de conectar con distintas generaciones. Ahora, los seguidores se preparan para conocer el desenlace de la historia de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max, que promete ser el cierre más épico de la producción.

Netflix confirmó que la quinta y última temporada se estrenará en tres partes: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025. La entrega final contará con ocho episodios, y el último, titulado “The Rightside Up”, marcará el cierre definitivo de la historia.

Lo que debe recordar antes del estreno de Stranger Things 5

Al final de la cuarta temporada, Hawkins parecía haber vuelto a la calma tras derrotar a varias criaturas del Mundo del Revés. Sin embargo, una serie de misteriosos asesinatos volvió a despertar la amenaza y puso en alerta al grupo de amigos.

Mientras tanto, Eleven se encontraba lejos, en una base secreta, intentando recuperar sus poderes perdidos. Por otro lado, Joyce Byers descubría que Jim Hopper, a quien todos creían muerto, seguía con vida y estaba prisionero en Rusia, enfrentándose a nuevas criaturas del “Upside Down”.

Las investigaciones en Hawkins revelaron que los asesinatos estaban conectados y que detrás de ellos se escondía un nuevo enemigo: Vecna, una figura oscura con la capacidad de manipular la mente de sus víctimas. Durante su entrenamiento, Eleven descubrió que Vecna era en realidad Henry Creel, el primer paciente del laboratorio donde ella fue criada, conocido como el número 001. Años atrás, ella misma lo había enviado al Mundo del Revés, sin saber que allí se transformaría en el monstruo que ahora amenaza con destruirlo todo.

La temporada culminó con una gran batalla. Hopper y Joyce lucharon en Rusia, los jóvenes de Hawkins se infiltraron en el Mundo del Revés y Eleven enfrentó a Vecna en una dura pelea mental. Aunque lograron sobrevivir, Max quedó gravemente herida y el villano consiguió abrir una grieta que conecta las dos dimensiones, dejando a Hawkins al borde del colapso.

La última escena mostró a los protagonistas reunidos otra vez, observando cómo el “Upside Down” comenzaba a extenderse sobre su mundo. Con el destino del pueblo en juego, la quinta temporada promete cerrar la historia con una batalla final que pondrá fin a una de las series más emblemáticas de Netflix.