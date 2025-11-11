Protagonistas de Stranger Things revelan detalles sobre la temporada final de la serie; sorprendió a todos

Cada vez falta menos para la temporada final de Stranger Things, por lo que cientos de personas están a la expectativa de todo lo que será la parte final de esta producción que logró hacer historia en todo el mundo. La última parte llega a la plataforma de streaming, Netflix, el próximo 26 de noviembre del 2025, un mes después los siguientes episodios y el 31 de diciembre el gran final por todo lo alto con un capítulo que va a durar más de una hora.

Sin embargo, antes de que llegue el gran final de la serie, los protagonistas han dado a conocer algunos detalles sobre todos los cambios que vienen en este nuevo lanzamiento. Por lo que varios de los jóvenes que empezaron a hacer esta serie y que ahora son unos adultos, revelaron todas las novedades que trae este lanzamiento.

Los protagonistas de Stranger Things 5 revelaron detalles de la temporada final

Los verdaderos fans de la serie sin duda han podido darse cuenta de todo lo que pasó con los protagonistas de esta cinta. Pues desde que se dio a conocer el primer episodio, hasta ahora, no solo han crecido, sino que algunos de ellos se han quedado por fuera de la producción en diferentes momentos.

En medio de una entrevista para medios internacionales, varios de los protagonistas han hablado de todas las novedades de la quinta parte de Stranger Things. Esto no solo haciendo referencia a los cambios que han tenido físicamente, sino a todo lo que podrán encontrar los usuarios en esta nueva edición de la serie, que va a generar muchos disgustos.

Uno de los primeros en hablar sobre el tema fue Finn Wolfhard, quien manifestó que se había sentido muy feliz con los resultados de la nueva parte de la serie. Además, mencionó que en esta oportunidad, considera que, sin duda, su personaje tuvo un gran final, algo acorde a lo que esperaban los fans.

Caleb McLaughlin, aseguró que no todo anda bien con este personaje, teniendo en cuenta que después de que pasó todo lo de Max su visión cambió de forma transcendental. Ahora, siente sed de venganza, por lo que desea llegar hasta el final con todo esto y ayudar a sus compañeros, con el fin de que todo tenga buenos resultados.

Para finalizar, dieron un spoiler, pues mencionaron que en esta nueva temporada Dustin no va a estar junto a todos sus amigos, tal y como se había visto en ocasiones pasadas. Al parecer, mientras que todo anda mal, todos parecen empezar a trabajar por separado para poder conseguir sus objetivos y vencer a Vecna, sin olvidar todo el legado de Eddi.

Esto es todo lo que se sabe del gran final de Stranger Things 5, sumado a los cinco minutos de adelanto que dio a conocer Netflix hace algunos días y el tráiler que circula en redes. Además, de esto, nadie conoce más información sobre todo lo que sería el desenlace de la historia.