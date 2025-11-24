Desde su debut en 2016, ‘Stranger Things’ se convirtió en todo un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia en Netflix. Su ambiente ochentero, mezclado con ciencia ficción, terror y la amistad, ha mantenido a millones de personas pegados a lo que pasa con sus personajes durante cuatro temporadas, ahora cinco.

La serie de los hermanos Duffer no solo presentó al escalofriante Demogorgon y el temible Upside Down, sino también a un grupo de personajes que han logrado afinidad con el público que la ha convertido en el éxito que es. Sin embargo, algo está claro y es que el peligro en Hawkins es cada vez más real.

Después de la devastación que dejó Vecna, y sabiendo que la quinta y última temporada se estrena en Netflix en tres partes a partir de este 26 de noviembre de 2025, la gran pregunta de muchos es: ¿Quién no sobrevivirá al épico final?

Los Duffer han prometido un desenlace “demencial, más grande y oscuro”. Así que, desde Radioakctiva invitamos a todos los fanáticos de esta serie a hacer la predicción más dolorosa de todas.

¡Sondee de mayor a menor la probabilidad de morir!

Hemos reunido a los personajes más queridos y centrales en esta batalla final. Su misión es ordenarlos del que tiene MAYOR probabilidad de morir (1) al que tiene MENOR probabilidad de morir (10).

‘Stranger Things 5’

Netflix confirmó que la nueva temporada estará compuesta por ocho episodios, divididos en tres partes. La segunda parte se lanzará el 25 de diciembre, mientras que el gran final llegará el 31 de diciembre, cerrando definitivamente una de las producciones más queridas de la plataforma.

