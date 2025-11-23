Uno de los documentales de rock más esperados de 2025 está a solo días de estrenarse: ¿Dónde puede verlo?

El rock está muy cerca de presentar grandes noticias en los próximos días. Este legendario género volverá a tener como centro de atención a una de las bandas más brillantes de la historia gracias a un documental.

Tal y como ha sucedido con varias bandas, una de las grandes leyendas del rock está cerca de ser homenajeada con un documental que causará furor alrededor de todo el mundo.

En caso de que no quiera perderse este gran estreno, les contamos aquí de cual se trata y todos los detalles.

El gran estreno de un documental de rock

Dentro del universo del rock existen varias bandas claramente legendarias. Un sinfín de nombres han marcado su huella de forma imborrable, con agrupaciones míticas.

Claramente la elección de la mejor resulta compleja y subjetiva. Sin embargo, hay una en particular que, para muchos, es la líder mayor en la historia del rock.

Se trata de, nada más y nada menos que, los Beatles, la histórica agrupación de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

Esta banda ha marcado legado dentro del mundo de este género, lo que le ha permitido recibir una cantidad enorme de homenajes.

De hecho, pronto volverá a darse uno de ellos, con el estreno de un documental temático de la banda. Este es un ‘film’ de temática rock que es de los más esperados de este 2025.

Se trata del ‘The Beatles Anthology’, uno de los ‘films’ más resaltantes de la carrera de esta agrupación, donde se presentarán varias grabaciones musicales de la banda.

Aunque dicho documental fue ideado inicialmente en 1995, será relanzado en este 2025 lo que será uno de los grandes estrenos del rock en este año.

¿Dónde y cuándo puede verlo?

El estreno de esta producción se dará exactamente el próximo 26 de noviembre, lo que permitirá contar con grandes emociones para los amantes del rock en los próximos días.

Si desea ver este ‘film’ puede hacerlo a través de Disney+, donde se dará el relanzamiento de este nuevo documental.

Sin lugar a dudas, esta será una oportunidad imperdible para conocer nuevos detalles poco conocidos de una banda histórica, como lo es la banda de los Beatles, uno de los grupos más brillantes de todo el rock.