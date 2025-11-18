Revelan tráiler oficial del documental de ‘The Beatles Anthology’ ¿Cuándo se estrena?

Disney+ presentó el tráiler oficial de la serie documental que volverá a contar la historia de los Beatles, esta vez con una imagen y sonido completamente restaurados. La producción, que se convirtió en un referente tras su lanzamiento en 1995, cuenta la trayectoria del cuarteto de Liverpool desde sus inicios hasta su consolidación como una de las bandas más influyentes del siglo XX.

Ahora, la plataforma prepara el regreso de este material en una edición renovada y ampliada. Además de la remasterización técnica, la nueva serie incluirá contenido adicional que permitirá ver a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras trabajaban en el proyecto original y reflexionaban sobre su legado musical.

¿Qué trae de nuevo esta versión de The Beatles Anthology?

La actualización no solo mejora la calidad visual y sonora gracias al trabajo conjunto de Apple Corps y el equipo de Peter Jackson en Park Road Post, en Wellington. También incorpora un capítulo extra, el noveno, dirigido por Oliver Murray.

Este episodio suma imágenes inéditas registradas entre 1994 y 1995, en las que McCartney, Harrison y Starr comentan el proceso creativo y el impacto que había dejado la banda tras la muerte de John Lennon.

Disney+ también recupera todo el material que se había ampliado con el tiempo: los ocho volúmenes que originalmente llegaron a VHS y luego a DVD con contenido adicional. En esta nueva edición, todo ese archivo se presenta restaurado y acompañado del episodio inédito.

La serie de nueve partes llegará a Disney+ el 26 de noviembre, día en el que se estrenarán los primeros tres episodios. El 27 y 28 de noviembre se lanzarán los seis episodios restantes, tres por día.