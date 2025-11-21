Esta es la mejor banda de rock en la historia, según Billboard: son leyendas del género

El rock es uno de los géneros más grandes de la historia. Este estilo sonoro ha contado con una cantidad inmensa de éxitos, los cuales han marcado a varias generaciones, a partir de ritmos y letras totalmente inolvidables.

Muchos compositores y artistas han dejado su huella imborrable en esta industria, al punto de ser considerados como leyendas del género.

Más noticias: Este es el cartel del Jingle Bell Rock 2025 Jumbo; Allison, 1280 Almas y más

De hecho, recientemente, Billboard liberó una lista con las 50 mejores bandas de la historia del rock, y hubo una que resultó líder de este ranking.

La mejor banda de la historia del rock, según Billboard

Dentro del mundo del rock, uno de los grandes debates es: ¿Cuál es la mejor banda de rock de la historia? Miles de fanáticos discuten constantemente esta temática.

Varias bandas son estandarte clave del género y esto les ha permitido formar parte de esta discusión en incontables ocasiones.

Para acabar con este debate, en distintas ocasiones, expertos han participado de dicha discusión y se han atrevido a dar ganadores a una amplia gama de grupos a través de los tiempos.

De hecho, un nuevo caso de esto se presentó hace pocos días cuando Billboard hizo una selección entre sus editores, y optó por dar una lista de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos.

Grandes nombres fueron incluidos en este ranking, pero hubo uno que predominó como líder de esta lista y es el de Los Beatles.

La banda de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr fue seleccionada como la mejor de la historia.

Los Beatles fue reconocida por su legado y destacó por encima de otras bandas como los Rolling Stones o Queen.

Más noticias: Las 10 canciones de rock perfectas para escuchar durante un viaje largo; Time de Pink Floyd en la lista

El top 10 de estos editores fue completado de la siguiente manera:

1- The Beatles

2- The Rolling Stones

3- Led Zeppelin

4- Pink Floyd

5- Queen

6- Fleetwood Mac

7- U2

8- Sly & The Family Stone

9- Black Sabbath

10- Nirvana

Esta lista sin dudas, deja en lo más alto el nombre de estas bandas dentro del género, quienes son parte clave de esta industria.

Del mismo modo, cabe recordar que el legado de otras bandas que no están presentes en la lista no se ve disminuido, y son parte clave del rock como género.