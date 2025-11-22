¿Cuál fue el mejor año en la historia del rock? La IA tiene la respuesta y desató polémica

El rock es uno de los géneros musicales más grandes y amados de la industria. Durante su historia, grandes artistas o bandas han sido capaces de enamorar a sus fans, y ser parte imborrable dentro de sus vidas.

Este género ha contado con un recorrido histórico extenso, con la presencia de una amplia cantidad de canciones inolvidables.

Sin embargo, aunque hay varias épocas ‘doradas’, en este caso les hablaremos de un año en específico que se puede considerar como el mejor en la historia del rock.

¿Cuál es el mejor año en la historia del rock?

Dentro del rock, una amplia cantidad de éxitos compuestos por grandes bandas han sido capaces de marcar legado de manera histórica para la industria musical.

El talento y el poder de bandas históricas han llegado a convertir el rock en uno de los géneros centrales de la música, a partir de canciones brillantes.

El gran recorrido de éxitos que posee el rock hace que elegir una época de la música como la mejor resulte complejo, y bastante subjetivo.

Sin embargo, en este caso hemos optado por hablar de un año en concreto como el mejor del rock, y para dar una respuesta hemos optado por consultar a la IA.

Gemini, la inteligencia artificial de Google aseguró que efectivamente este es un debate complejo, pero se atrevió a elegir un año en particular.

Según esta tecnología, el mejor año es 1969. Este es uno de los momentos más destacados del género, gracias a varios factores.

La razón para este elección, es que 1969 es, para muchos, el año de la madurez de este género, y el nacimiento de varios subestilos dentro de este estilo central.

Esta IA destaca la presencia del progresivo, y también del hard. Esto incluso con bandas como King Crimson como una banda exponente.

De hecho, el rock cuenta con una amplia cantidad de álbumes históricos para esta época. Algunos de estos son ‘Abbey Road’ de los Beatles, el disco homónimo de Led Zeppelin, y ‘Let It Bleed’ de los Rolling Stones.

Si bien en aquel año ya se presentaba la prominencia del rock, esta elección desata gran polémica, ya que deja fuera a otras bandas que no habían surgido para aquel entonces, como Guns N’ Roses, Nirvana, u otras agrupaciones de la era moderna.

A pesar de esto, sin dudas, esta es una de las épocas doradas del género, y se trata de un año histórico para el rock. Finalmente, la IA también destacó otros años en particular para el rock como lo son 1991 y 1967.