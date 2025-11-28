PS Plus Essential: Estos son los 5 juegos gratis de diciembre para PS4 y PS5

PlayStation es una de las franquicias más grandes en la historia del ‘gaming’. Esta marca creada por Sony ha enamorado a una cantidad notable de generaciones a partir de éxitos brillantes tanto en consolas como en títulos.

Año tras año la popularidad de esta marca se ve despegada a niveles enormes, sobre todo en épocas especiales como lo es navidad, y, por supuesto que este 2026 no será la excepción.

Diciembre se vivirá por todo lo alto con PlayStation, especialmente con varios videojuegos favoritos que podrá disfrutar de manera gratuita.

3 videojuegos gratis con PlayStation Plus en diciembre

Una amplia cantidad de servicios de PlayStation poseen una popularidad notable. Sea con sus consolas o sus accesorios, esta marca ha ganado cantidades enormes de seguidores.

Sin embargo, a esto también se suman suscripciones como es el caso de PlayStation Plus, un servicio con el que puede jugar online, y a su vez disfrutar de varios beneficios notables.

Uno de ellos, de hecho es la posibilidad de tener videojuegos gratuitos como regalo cada mes, donde se han podido disfrutar de títulos memorables.

En diciembre estos videojuegos vuelven a estar disponibles, e incluso ya fueron revelados por PlayStation para el disfrute de cada uno de sus usuarios.

A partir de los primeros días de este mes podrá disfrutar de 3 títulos gratuitos. Estos son:

LEGO Horizon Adventures

Killing Floor 3

The Outlast Trials

Synduality Echo of Ada

Neon White

Usualmente la lista de títulos era de 3 entregas, pero, en este mes se podrá disfrutar de 5 regalos, y a su vez títulos pertenecientes a franquicias de gran ppoularidad como lo son LEGO y Outlast.

Cada uno de estos videojuegos podrán ser disfrutados y reclamados a través de la biblioteca de videojuegos de PlayStation, una vez inicie sesión.

Del mismo modo, por algunos días más aun podrá disfrutar de los titulos obsequiados en octubre los cuales son:

Stray

EA Sports WRC 24

Totally Accurate Battle Simulator

Los precios de PS Plus

También se recuerda que esto implica la necesidad de obtener una suscripción a PlayStation Plus. Los precios para este servicio son lo siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares

Más detalles sobre cada tipo de suscripción puede obtenerlos en la página web oficial de PlayStation.