Cine y TV

Créditos: foto tomada de IMDb

Orden cronológico para ver películas de los Warren y entender ‘El Conjuro 4’: ¿dónde verlas?

En esta cuarta entrega Ed y Lorraine Warren se enfrentan a uno de los casos más aterradores.

Indira Córdoba

El pasado jueves 4 de septiembre de 2025 se estrenó en cines El Conjuro 4: Últimos ritos, la nueva película del universo de terror basado en los archivos reales de Ed y Lorraine Warren. Esta producción marca el final de la franquicia y vuelve a reunir a Patrick Wilson y Vera Farmiga en los papeles de los reconocidos investigadores paranormales.

La historia se centra en el caso de la familia Smurl, en Pensilvania, quienes aseguran haber vivido una serie de experiencias inexplicables: apariciones, ruidos violentos e incluso agresiones físicas. Los Warren acuden para ayudarlos, pero pronto descubren que están frente a una amenaza que ya habían enfrentado en el pasado.

Le puede interesar: ¿Dónde ver ‘El Conjuro 4’ en Bogotá? Fecha de estreno, cines, precios y más

Con una duración de 2 horas y 15 minutos, la cinta conecta con sucesos y personajes de películas anteriores, cerrando varios hilos narrativos que se han construido a lo largo de más de una década de estrenos. Por eso, para disfrutarla y comprender mejor las referencias, es necesario ver todas las producciones del universo en su orden cronológico.

El orden cronológico del universo de El Conjuro

El universo cinematográfico de El Conjuro no sigue el orden en que fueron estrenadas las películas, sino una línea temporal que conecta las historias de monjas demoníacas, muñecas poseídas y familias acosadas por entidades malignas.

Mire también: El documental que recopila audios reales detrás de la historia que inspiró El Conjuro 2

Este es el orden recomendado para entender toda la saga antes de llegar a Últimos ritos:

  1. La Monja (1952) – Una abadía en Rumanía es escenario de sucesos sobrenaturales ligados a la entidad Valak. Disponible en Netflix, Prime Video y Max.
  2. Annabelle: La creación (1955) – El origen de la muñeca poseída en la casa de una pareja que acoge a niñas huérfanas. Disponible en Max.
  3. La Monja 2 (1956) – La hermana Irene investiga muertes misteriosas en Francia que vuelven a señalar a Valak. Disponible en Prime Video y Max.
  4. Annabelle (1967) – Una pareja enfrenta el terror de la muñeca maldita que busca un huésped humano. Disponible en Max.
  5. El Conjuro (1972) – La familia Perron vive fenómenos paranormales en su casa de Rhode Island y pide ayuda a los Warren. Disponible en Prime Video y Max.
  6. Annabelle vuelve a casa (1972) – La muñeca logra escapar del museo de los Warren, desatando caos. Disponible en Max.
  7. El Conjuro 2 (1977) – Los investigadores viajan a Londres para ayudar a la familia Hodgson, acosada por un espíritu hostil. Disponible en Max.
  8. El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (1981) – Un caso judicial en el que los Warren intentan probar la posesión demoníaca como defensa. Disponible en Max.
  9. El Conjuro 4: Últimos ritos (2025) – Los Warren enfrentan su último y más personal desafío. Actualmente en cines.

MÁS SOBRE:

CONTENIDO PATROCINADO
NOTICIAS RELACIONADAS