Orden cronológico para ver películas de los Warren y entender ‘El Conjuro 4’: ¿dónde verlas?

El pasado jueves 4 de septiembre de 2025 se estrenó en cines El Conjuro 4: Últimos ritos, la nueva película del universo de terror basado en los archivos reales de Ed y Lorraine Warren. Esta producción marca el final de la franquicia y vuelve a reunir a Patrick Wilson y Vera Farmiga en los papeles de los reconocidos investigadores paranormales.

La historia se centra en el caso de la familia Smurl, en Pensilvania, quienes aseguran haber vivido una serie de experiencias inexplicables: apariciones, ruidos violentos e incluso agresiones físicas. Los Warren acuden para ayudarlos, pero pronto descubren que están frente a una amenaza que ya habían enfrentado en el pasado.

Con una duración de 2 horas y 15 minutos, la cinta conecta con sucesos y personajes de películas anteriores, cerrando varios hilos narrativos que se han construido a lo largo de más de una década de estrenos. Por eso, para disfrutarla y comprender mejor las referencias, es necesario ver todas las producciones del universo en su orden cronológico.

El orden cronológico del universo de El Conjuro

El universo cinematográfico de El Conjuro no sigue el orden en que fueron estrenadas las películas, sino una línea temporal que conecta las historias de monjas demoníacas, muñecas poseídas y familias acosadas por entidades malignas.

Este es el orden recomendado para entender toda la saga antes de llegar a Últimos ritos: