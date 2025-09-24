¡Aliste las palomitas! Cine a $6.000 en todas las películas en cartelera: fechas y funciones
Las principales cadenas de cine en Colombia ofrecerán boletas a precios bajos en todas sus funciones durante dos días consecutivos.
Las principales cadenas de cine en Colombia ofrecerán boletas a precios bajos en todas sus funciones durante dos días consecutivos.
Con el fin de celebrar una nueva edición de la ‘Fiesta del Cine’, una iniciativa que busca aumentar la asitencia a las salas de cine en el país, las principales cadenas de exhibición de películas en Colombia ofrecerán sus funciones a bajo precio.
Cinemark, Royal Films, Cinépolis y Cinemas Procinal harán parte de esta iniciativa. Durante dos días consecutivos, estos cinemas venderán sus boletas a solo $6.000 pesos para que todos los aficionados asistan a las salas de cine a ver cualquier estreno que se encuentre en cartelera.
Le puede interesar: Demon Slayer: ¿Qué día sale más barato ver el estreno de El Castillo Infinito en cines?
Esta promoción estará disponible en más de 125 salas de cine pertenecientes a cadenas de Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cineland y Cinemas Procinal, que se encuentran en diferentes ciudades del país.
Asimismo, hay que aclarar que, esta oferta está disponible para las funciones en formato 2D por un valor de $6.000, mientras que la entrada a los formatos especiales estará disponible en $9.000.
A través de sus redes sociales oficiales, Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cineland y Cinemas Procinal anunciaron que durante los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre todas sus funciones se podrán disfrutar por un precio de $6.000.
Asimismo, las funciones especiales, como en formatos Premier, Bistro y XD Bistro también bajaron de precio y, durante estos dos días, cada boleta tendrá un costo de solo $9.000.
Mire también: ¿Dónde ver ‘El Conjuro 4’ en Bogotá? Fecha de estreno, cines, precios y más
Ver esta publicación en Instagram
Esta promoción aplica para todos los formatos disponibles en cada cadena de cinema, así como para todas sus funciones. Es decir, los interesados podrán asistir a cualquier función disponible por un valor de $6.000 y la promoción será válida en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bucaramanga.
La preventa para asistir a cualquiera de los cines irá hasta este 24 de septiembre, a través de los diferentes canales de venta de , Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cineland y Cinemas Procinal. La compras digitales tendrán un recargo de $1.400 por boleta.
MÁS SOBRE: