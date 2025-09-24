¡Aliste las palomitas! Cine a $6.000 en todas las películas en cartelera: fechas y funciones

Con el fin de celebrar una nueva edición de la ‘Fiesta del Cine’, una iniciativa que busca aumentar la asitencia a las salas de cine en el país, las principales cadenas de exhibición de películas en Colombia ofrecerán sus funciones a bajo precio.

Cinemark, Royal Films, Cinépolis y Cinemas Procinal harán parte de esta iniciativa. Durante dos días consecutivos, estos cinemas venderán sus boletas a solo $6.000 pesos para que todos los aficionados asistan a las salas de cine a ver cualquier estreno que se encuentre en cartelera.

Esta promoción estará disponible en más de 125 salas de cine pertenecientes a cadenas de Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cineland y Cinemas Procinal, que se encuentran en diferentes ciudades del país.

Asimismo, hay que aclarar que, esta oferta está disponible para las funciones en formato 2D por un valor de $6.000, mientras que la entrada a los formatos especiales estará disponible en $9.000.

Fecha y funciones disponibles para el cine a $6.000

A través de sus redes sociales oficiales, Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cineland y Cinemas Procinal anunciaron que durante los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre todas sus funciones se podrán disfrutar por un precio de $6.000.

Asimismo, las funciones especiales, como en formatos Premier, Bistro y XD Bistro también bajaron de precio y, durante estos dos días, cada boleta tendrá un costo de solo $9.000.

Esta promoción aplica para todos los formatos disponibles en cada cadena de cinema, así como para todas sus funciones. Es decir, los interesados podrán asistir a cualquier función disponible por un valor de $6.000 y la promoción será válida en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bucaramanga.

¿Cómo comprar las boletas?

La preventa para asistir a cualquiera de los cines irá hasta este 24 de septiembre, a través de los diferentes canales de venta de , Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cineland y Cinemas Procinal. La compras digitales tendrán un recargo de $1.400 por boleta.

