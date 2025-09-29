Los Simpson anuncian su gran regreso a los cines con una nueva película: ¿Cuándo será su estreno?

‘Los Simpson’ es una de las series más reconocidas e inolvidables en la historia de la televisión. Este show ha enamorado a fans de todas las partes del mundo, gracias a su comedia y sucesos icónicos, brillantes e irrepetibles.

Homero, Bart, Marge, Lisa y Maggie han brillado por décadas, con un legado resaltante que ha acabado por marcar la infancia o adolescencia de varios fanáticos.

Aunque sus momentos más destacados han sido en la televisión, los Simpson llegarán nuevamente a los cines, gracias a una nueva película anunciada este 29 de septiembre.

Los Simpson vuelve a los cines

Miles de personas ven a la familia amarilla durante su día a día. Ya sea para acompañar sus labores diarias, o para descansar de sus obligaciones, los Simpson es una de las opciones ideales para el entretenimiento.

Este brillo ha sido demostrado en la televisión, pero, no es la única parte en la que han destacado los Simpson. Esta serie ya llegó al cine en 2007.

En aquel momento se produjo el lanzamiento de ‘The Simpsons Movie’, una de las producciones más resaltantes en la historia de la comedia y la animación.

Su aprobación por parte de los fans fue destacada, e incluso la consideran una obra de culto dentro del fanatismo hacia los Simpson.

De hecho, ese mismo éxito desató un gran anuncio este 29 de septiembre. La familia amarilla volverá a los cines con una nueva película.

A través de sus redes sociales, esta producción reveló un poster en el que se puede ver la mano de Homero Simpson sosteniendo una dona.

Allí se vio escrito “Homero regresa por una segunda ración”, y una fecha de estreno para esta producción.

¿Cuándo se estrena la nueva película?

Claramente esta revelación generó gran emoción para los fanáticos. Miles de personas empezaron a mostrarse emocionados por ver esta nueva película de los Simpson.

Según el poster del anuncio, el estreno de esta película será el próximo 23 de julio de 2027, por lo que se trata de una larga espera.

Aun así, miles de personas confían en poder ver próximamente adelantos de esta ansiada película.