Cuáles son las mejores películas de Jean-Claude Van Damme, según IMDb: Link para verlas

Jean-Claude Van Damme es uno de los actores más grandes en la historia de las películas. Este famoso protagonista llegó a mostrarse en varias producciones legendarias, gracias a su indudable talento y portento físico.

Miles de fans han demostrado su admiración a lo largo de la historia por Jean-Claude Van Damme, lo que le ha permitido ser un actor destacado dentro de la industria.

Por ello, para destacar su legado, aquí les dejaremos una lista de las mejores películas de este actor, y una guía respecto adónde podrá verlas en caso de que no lo haya hecho.

Las mejores películas de Jean-Claude Van Damme, según IMDb

Para nadie es un secreto que varias películas son inolvidables para los fanáticos en todo el mundo. Muchos fanáticos tienen un gran recuerdo de distintas producciones las cuales han marcado su juventud o incluso su vida.

En todas estas películas, varios actores han sido capaces de destacar y tatuar su nombre dentro del olimpo de la industria actoral.

Justo uno de ellos es Jean-Claude Van Damme, un actor que brilló en la gran pantalla gracias a una carrera formada desde 1983.

Este intérprete de origen belga ha dejado un recuerdo imborrable en distintos fanáticos, quienes incluso lo usan como inspiración, y demuestran admiración hacia este famoso.

Particularmente, Van Damme tiene varias producciones brillantes, lo que hace difícil escoger solo algunas como las mejores de este actor.

Sin embargo, en este caso, para poder dar una respuesta hemos optado por elegir a las 5 mejores producciones de este actor, según IMDb, el portal especializado en crítica dentro de esta industria.

De acuerdo con dicha fuente, las 5 películas más destacadas de Jean-Claude Van Damme son las siguientes:

1- Contacto Sangriento (1988)

2- Los Mercenarios 2 (2012)

3- Kickboxer (1989)

4- Blanco Humano (1993)

5- Lionheart: El luchador (1990)

¿En dónde ver estos ‘films’?

Claramente, estas son películas clásicas, las cuales acumulan varios años desde su lanzamiento, por lo que es posible desconocer donde se pueden ver.

En este caso, ‘Contacto Sangriento’ y ‘Los Mercenarios 2’ se pueden ver en Amazon Prime Video, plataforma a la que puede acceder en este link.

‘Kickboxer’ y ‘Blanco Humano’ pueden ser vistas en AppleTV. A esta plataforma también puede acceder en el presente link.

Finalmente, ‘Lionheart: El Luchador’ al menos por el momento, no puede ser vista en plataformas de streaming.