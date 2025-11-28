Inteligencia artificial eligió las 5 peores canciones de Iron Maiden: repetitivas, tediosas y desubicadas

Iron Maiden es una de las bandas con mayor peso dentro del metal como género. Esta agrupación ha sido capaz de de lanzar una gran cantidad de éxitos a partir de talento notable y potencia indudable.

Liderados por Steve Harris y con el privilegio de contar con voces brillantes del metal, esta banda acumuló una fanaticada envidiable, además de un legado notorio.

Sin embargo, en este caso hablaremos del ‘lado B’ de esta banda con las que serían las peores canciones en toda su carrera musical.

Las peores canciones de Iron Maiden

Iron Maiden posee una trayectoria notable, y una discografía que es ciertamente destacada. Esta banda enamoró a muchos críticos y ha sido capaz de componer auténticos himnos del género.

Sin embargo, como cualquier otra banda también tiene composiciones que no han sido del gusto de los fanáticos, e incluso han recibido críticas duras.

En este caso hablaremos de 5 en concreto, pero, al tratarse de un tema tan subjetivo y variable, hemos optado por consultar a la IA.

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, hay 5 canciones de Iron Maiden que no son resaltantes y que incluso llegan a ser repetitivas, tediosas y desubicadas dentro de la discografía de esta banda.

La primera de ellas es ‘The Angel and the Gambler’, una composición perteciente al álbum ‘The Angel and the Gambler’ de 1998.

Esta para muchos es la peor canción de la banda, especialmente porque repite en exceso su coro, hasta tener una duración de hasta 10 minutos.

En el segundo puesto destaca ‘Weekend ‘Warrior’, una canción que paradójicamente está en uno de sus mejores álbumes como lo es el ‘Fear of the Dark’.

Esta canción para muchos no encaja en el estilo de la banda. Esto sobre todo por ser demasiado simple o hasta fuera de lugar en su temática, al ser una crítica al ‘hooliganismo’.

En la mitad del top destaca ‘Gangland’, canción que en 1982 dejó a varios fanáticos con un sin sabor, al punto de ser, para muchos, la peor canción del ‘The Number of the Beast’.

Dos más para cerrar el top

La penúltima plaza le corresponde a ‘Don’t Look to the Eyes of a Stranger’, también perteneciente al ‘Virtual XI.

Esta canción guarda algunas similitudes con ‘The Angel and the Gambler’, sobre todo por ser demasiado extensa y tediosa.

Finalmente, la canción que cierra este listado es ‘Quest for Fire’, una producción de ‘Piece of Mind’. Esta composición para la IA es demasiado ‘tonta’, e incluso carece de madurez.

Aunque estas son piezas menos halagadas por los fanáticos de Iron Maiden, no disminuye en lo absoluto el legado de una de las bandas más grandes del metal, como lo es esta.