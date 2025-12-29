Rutas TransMilenio que no van a operar en enero 2026

TransMilenio anunció las rutas que no van a operar en enero del 2026; tenga alternativas en sus recorridos

Durante los primeros días de enero, TransMilenio decidió apagar 16 rutas y hacer algunas modificaciones. Le contamos cuáles son.

La empresa de TransMilenio anunció modificaciones y rutas que no van a operar durante la primera semana de enero del 2026 por Año Nuevo. Varios usuarios podrían verse afectados, por eso, aquí le contamos cuáles son para que se programe y busque alternativas en sus recorridos al momento de hacer uso de ellos.

En Bogotá, TransMilenio y TransMizonal es el medio de transporte público más usado por los capitalinos, aunque optaron por apagar algunas rutas por las festividades. Te contamos a detalle cuáles son y algunas alternativas que puede tener para sus recorridos.

Las rutas que no van a operar en enero del 2026

A través de la página web de TransMilenio informaron los cambios que se iban a realizar y los motivos de los mismos. En total serán 14 rutas de TransMizonales que no van a operar el primero de enero del 2026 y dos que no van a funcional del tres al diez del mismo mes.

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, algunos servicios TransMiZonales no operarán temporalmente. Para garantizar la movilidad de los usuarios, el Sistema tiene a disposición diversas alternativas de  servicios TransMiZonales, dice el comunicado en la página de TransMilenio.

Rutas que no van a operar 1° de enero

  • B916
  • K916
  • D214
  • A214
  • D206
  • K206
  • G532
  • A532
  • F405
  • A405
  • G501
  • A501
  • 19-9
  • T48

Alternativas rutas 1° de enero

  • H611
  • A611
  • H322
  • K322
  • F404
  • C404
  • L812
  • K812
  • 661
  • 442
  • T62
  • 402
  • 634
  • T25
  • D215
  • A215
  • D205
  • L205
  • 621
  • C127
  • A127
  • C149
  • L149
  • 59B
  • G507
  • A507
  • G541
  • A541
  • G147
  • C147
  • 593
  • 787A
  • H642
  • A642
  • 669
  • K324
  • A324
  • G519
  • L519
  • G522
  • A522
  • G156
  • C156
  • 99
  • 731
  • 120
  • C144
  • B144
  • C103
  • A103
  • F419
  • B419
  • C118
  • B118
  • T11
  • Z4B
  • F407

En la siguiente imagen podrá ver a detalle la información de las modificaciones para los primeros días de enero.

Rutras TransMilenio que no operan en enero 2026 | Créditos: TransMilenio

Rutas que no operan del 3 al 10 de enero del 2026

  • B915
  • A915

Alternativas recorridos

  • C103
  • A103
  • F404
  • C404
  • B907
  • H907
  • T11
  • 18-3
  • T13
  • T25

