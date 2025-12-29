TransMilenio anunció las rutas que no van a operar en enero del 2026; tenga alternativas en sus recorridos
Durante los primeros días de enero, TransMilenio decidió apagar 16 rutas y hacer algunas modificaciones. Le contamos cuáles son.
Durante los primeros días de enero, TransMilenio decidió apagar 16 rutas y hacer algunas modificaciones. Le contamos cuáles son.
La empresa de TransMilenio anunció modificaciones y rutas que no van a operar durante la primera semana de enero del 2026 por Año Nuevo. Varios usuarios podrían verse afectados, por eso, aquí le contamos cuáles son para que se programe y busque alternativas en sus recorridos al momento de hacer uso de ellos.
En Bogotá, TransMilenio y TransMizonal es el medio de transporte público más usado por los capitalinos, aunque optaron por apagar algunas rutas por las festividades. Te contamos a detalle cuáles son y algunas alternativas que puede tener para sus recorridos.
Le puede interesar: Esta es la estación de TransMilenio que más se llena, según la IA: Peores horas para usarla
A través de la página web de TransMilenio informaron los cambios que se iban a realizar y los motivos de los mismos. En total serán 14 rutas de TransMizonales que no van a operar el primero de enero del 2026 y dos que no van a funcional del tres al diez del mismo mes.
“Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, algunos servicios TransMiZonales no operarán temporalmente. Para garantizar la movilidad de los usuarios, el Sistema tiene a disposición diversas alternativas de servicios TransMiZonales“, dice el comunicado en la página de TransMilenio.
Lea también: Así se vio el disfraz de las estaciones de Transmilenio al mejor estilo de Halloween; La esposa la dio toda
En la siguiente imagen podrá ver a detalle la información de las modificaciones para los primeros días de enero.