La empresa de TransMilenio anunció modificaciones y rutas que no van a operar durante la primera semana de enero del 2026 por Año Nuevo. Varios usuarios podrían verse afectados, por eso, aquí le contamos cuáles son para que se programe y busque alternativas en sus recorridos al momento de hacer uso de ellos.

En Bogotá, TransMilenio y TransMizonal es el medio de transporte público más usado por los capitalinos, aunque optaron por apagar algunas rutas por las festividades. Te contamos a detalle cuáles son y algunas alternativas que puede tener para sus recorridos.

Le puede interesar: Esta es la estación de TransMilenio que más se llena, según la IA: Peores horas para usarla

Las rutas que no van a operar en enero del 2026

A través de la página web de TransMilenio informaron los cambios que se iban a realizar y los motivos de los mismos. En total serán 14 rutas de TransMizonales que no van a operar el primero de enero del 2026 y dos que no van a funcional del tres al diez del mismo mes.

“Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, algunos servicios TransMiZonales no operarán temporalmente. Para garantizar la movilidad de los usuarios, el Sistema tiene a disposición diversas alternativas de servicios TransMiZonales“, dice el comunicado en la página de TransMilenio.

Rutas que no van a operar 1° de enero

B916

K916

D214

A214

D206

K206

G532

A532

F405

A405

G501

A501

19-9

T48

Alternativas rutas 1° de enero

H611

A611

H322

K322

F404

C404

L812

K812

661

442

T62

402

634

T25

D215

A215

D205

L205

621

C127

A127

C149

L149

59B

G507

A507

G541

A541

G147

C147

593

787A

H642

A642

669

K324

A324

G519

L519

G522

A522

G156

C156

99

731

634

120

F404

C404

C144

B144

C103

A103

F419

B419

C118

B118

T11

Z4B

F407

Lea también: Así se vio el disfraz de las estaciones de Transmilenio al mejor estilo de Halloween; La esposa la dio toda

En la siguiente imagen podrá ver a detalle la información de las modificaciones para los primeros días de enero.

Rutas que no operan del 3 al 10 de enero del 2026

B915

A915

Alternativas recorridos