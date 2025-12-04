Alcaldía tendría cambios en la circulación de carros en Bogotá; deberán llevar un código QR

Con el fin de mejorar la movilidad en Bogotá y poder atacar todos los frentes de inseguridad, como de delincuencias, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, propuso una nueva medida para algunos vehículos de la capital. Se trata de un proyecto de ley mediante el cual busca que algunos carros porten un código QR con información sobre su circulación.

Este código podría ser escaneado en cualquier momento por las autoridades y allí se encontrarán varios de los datos principales del automotor, como de los ocupantes. Aunque hasta ahora está en borrador, ya hay varias reacciones a lo que sería esta medida que quiere implementar el alcalde de Bogotá.

¿Qué vehículos tendrían que usar el nuevo código QR?

Según dieron a conocer las autoridades distritales, esta nueva medida aplicaría exclusivamente para las personas que trabajen con vehículos y transporte asistencial terrestre de baja y media complejidad. Esto incluye a algunas ambulacias tipo TAM y TAM que atienden urgencias en toda la capital del país.

La información del código QR debe estar en un lugar visible y tener detalles sobre las personas que van en el lugar, habilitación que tiene para circular, tipo de servicio que presta, origen y destino del traslado, entre otros.

Todo esto lo harán con el fin de frenar el uso de este tipo de servicios para transportar personas que no están en una emergencia. Pues, según dio a conocer la Secretaría de Salud, cada año se identifican 120 casos de uso indebido de estos vehículos, al punto que algunos han sido encontrados transportando estupefacientes.

Por ahora, el borrador solo habla de uso de este QR en vehículos de emergencia, por lo que todos los otros carros particulares no entrarían en la medida. Además, aún no se conoce desde cuándo esto va a estar vigente, por lo que hasta ahora no hay información de CRUE (Centro Regulador de Urgencias), que sería la entidad encargada de emitir estos QR.

Por ahora, se harán varias modificaciones a la medida hasta el próximo 10 de diciembre del 2025. Días después se dará a conocer la información oficial y las fechas desde las cuales esto va a empezar a operar en toda la capital del país.