Top 5 los animes más escalofriantes; no apto para sensibles
Estos son los animes más escalofriantes para aquellos que buscan una experiencia visual diferente.
El anime se ha consolidado como una de las formas de entretenimiento más influyentes en el mundo juvenil y adulto, gracias a su capacidad de explorar emociones intensas y tramas complejas. En los últimos años, esta expresión artística ha trascendido Japón y ha capturado la atención global, convirtiéndose en un fenómeno cultural que combina acción, drama, misterio y terror.
Las nuevas generaciones encuentran en el anime no solo entretenimiento, sino también inspiración, identificación con personajes y la posibilidad de explorar mundos oscuros que desafían la imaginación.
Top 5 animes más escalofriantes:
Higurashi no Naku Koro ni, When They Cry) – Crunchyroll, Netflix
Este anime combina terror psicológico con gore, desarrollando una historia aparentemente tranquila en un pueblo rural que esconde secretos aterradores. Cada arco presenta giros inesperados y momentos perturbadores que mantienen al espectador en constante tensión.
Another – Crunchyroll, Netflix
Una clase maldita, muertes inexplicables y un misterio que se desarrolla lentamente convierten a Another en un referente del terror sobrenatural. La atmósfera oscura y opresiva, junto con escenas escalofriantes, lo hacen inolvidable.
Tokyo Ghoul – Crunchyroll, Netflix
Mezclando horror, gore y drama psicológico, Tokyo Ghoul sigue a Kaneki, un joven que se convierte en mitad ghoul, enfrentando dilemas morales y una lucha constante por sobrevivir en un mundo peligroso. Su terror reside tanto en la violencia explícita como en la tensión emocional.
Shiki – Crunchyroll y Funimation
En un pequeño pueblo, los residentes comienzan a morir de manera misteriosa. Shiki explora el miedo al otro y al cambio, mezclando vampiros, suspenso y un ambiente sombrío que atrapa desde el primer episodio, mostrando cómo el terror puede surgir de la rutina diaria.
Yami Shibai (Theater of Darkness)
Yami Shibai es una serie de terror que presenta historias cortas basadas en leyendas urbanas japonesas. Cada episodio es independiente y utiliza una animación estilo kamishibai (teatro de papel), lo que le da un toque único y escalofriante. Su fuerza está en generar suspenso y miedo con narrativas concisas, aprovechando el folklore japonés y el terror psicológico más que el gore explícito.
Escrito por: Stefania Torres