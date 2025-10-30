Las mejores películas de thriller psicológico que lo dejarán en shock; sorprendente e inquietante

El thriller psicológico es aquel que combina elementos de suspenso y drama para centrarse en el estado mental de los personajes que desarrollan la historia. Este incluye elementos de miedo, paranoia, trauma e identidad. Muchas veces lo que hace creer no es precisamente el resultado o la realidad del desarrollo de la película.

Para los amantes drama, el suspenso y aquellos que les gustan los retos y no dejar que jueguen con su mente. Le compartimos los thrillers psicológicos con mejor valoración de estrellas.

Mejores thrillers psicológicos:

El silencio de los inocentes – Prime Video, Apple tv

Este thriller, esta basado en Clarice Starling, una agente del FBI que busca ponerle alto a un aterrador asesino serial. Esta película no solo explora el terror, sino los comportamientos de deseo por aquello que es prohibido y los dilemas morales entre el bien y el mal.

La Isla siniestra – Netflix, Apple Tv

Esta película gira entorno a dos agentes federales que investigan la desaparición de una paciente de un hospital psiquiátrico, pero hay algo que logra jugar con sus mentes y distorsionar la realidad. La culpa, el trauma y la negación juegan un papel importante como los villanos de la historia.

Memento – Apple Tv, Prime Video

El thriller se basa en la historia de Leonard quien sufre de amnesia anterógrada – incapacidad de formar y retener nuevos recuerdos tras un evento traumático en el que se vio una afectación directa en la cabeza o una cirugía cerebral -. Su mayor objetivo es encontrar al asesino de su esposa, pero únicamente por medio de notas, fotos y tatuajes que se hizo antes del incidente.

Los Renglones torcido de Dios – Netflix

Aloce Gould, una investigadora privada, se interna de manera voluntaria en un hospital psiquiátrico para resolver un crimen. Nada es lo que parece, con el paso de la película la trama da giros inesperados y el final es completamente diferente a lo que se espera.

El Club de la pelea – Disney +, Prime Video

El thriller trata la historia de un oficinista que crea un club clandestino para liberar sus problemas, hasta que descubre que su enemigo y su mayor aliado son la misma persona. Esta película refleja una crisis de identidad masculina y el vacio existencial de la sociedad moderna.

Escrito por: Stefania Torres