¿’La Hora de la Desaparición’ es basada en hechos reales? Esto es lo que debe saber del popular thriller

No es octubre, pero siempre es buen momento para subir la adrenalina y quemar calorías con una buena película de terror, por eso le recomendamos ‘La Hora de la Desaparición’.

La forma de contar esta historia es un tanto diferente y eso ya llama la atención, pues es una historia que tiene la perspectiva de diferentes protagonistas, muy al estilo de Babel, Crash o amores perros, son subnarraciones que comparten un mismo incidente. En este caso el incidente tiene que ver con la desaparición de 17 niños de un colegio, tan solo queda uno llamado Alex y la profesora del curso es la principal sospechosa.

Todos los niños desaparecieron un miércoles a las 2:17 a.m., simplemente salieron de su casa y corrieron a la oscuridad lo cual hace más interesante la trama, pues no hay una razón lógica para que todos se fueran en ese momento.

La película es como un rompecabezas que se va armando, luego de que todos los niños desaparecen, empezamos a conocer diferentes protagonistas y su lado de la historia. Así se van juntando detalles hasta desenredar el caso. Una profesora, un policía, un director de colegio, un drogadicto, son algunos de los personajes que con sus experiencias nos van dando pistas de qué fue lo que pasó con los niños del colegio.

La ficha más importante de este puzle de terror es el niño llamado Alex, el único que no desapareció de la clase, lo cual levanta sospechas porque, de hecho, los padres de Alex también desaparecen y dejan de ir por él al colegio.

Podemos decirles que por momentos la película tiene su toque de humor, trampas en una casa que nos recordaron a ‘Mi Pobre Angelito’ pero con más sangre. De hecho, la particular forma de correr de los niños como si fueran personajes de anime, le da un toque otaku a la película que también llama la atención.

¿Está basada en hechos reales?

En Estados Unidos son muchas las historias de niños y jóvenes desaparecidos en escuelas, personas de las que no se volvió a saber nada, infantes de los que nunca se supo su paradero, esa parte inspira parte del filme. Se trata sobre la desesperación de una comunidad al ver que no encuentran rastro de un niño que no volvió con su familia, narrativa que se ha usado para otras películas como ‘IT’, o para serie como ‘Stranger Things’, con la desaparición de Will, quien conecta directamente con el UPSIDEDOWN.

Pero esta vez, la historia de que 17 niños desaparezcan a la misma hora de sus casas es pura ficción, mezclado con lo conspirativo, lo sobrenatural y errores humanos que hacen que la trama sea creíble.

El nivel de terror y sangre en la película va en aumento, hasta llegar a un final que tal vez no veíamos venir, una escena que sin duda dejará muchas bocas y muchos ojos abiertos, tal vez pensando en “¿pero qué acaba de pasar?”. Si le gustan esas sensaciones, “La Hora De La Desaparición” le va a gustar.