Top 5 de las mejores bandas de rock según Rolling Stone; The Beatles se destaca en el listado

La industria musical todos los días da a conocer nuevos géneros, ritmos y melodías que logran atrapar la atención de cientos de personas en el mundo. Sin embargo, uno de los que parece no tener competencia, es el rock, que llegó a las emisoras de radio hace cientos de años y parece que desde entonces, no ha tenido un gran contrincante que logre bajarlo como uno de los más escuchados en todo el mundo.

Por eso, diferentes revistas han hecho el listado de cuáles son las agrupaciones más populares de rock a lo largo de la historia. En esta oportunidad, la revista Rolling Stone dio a conocer cuáles son esas bandas que sin duda han hecho historia no solo en la actualidad, sino a lo largo de los últimos tiempos con sus canciones que se estrenaron hace una larga temporada, pero aún siguen vigentes.

Leer más: 5 álbumes de metal de grandes bandas que acabaron en fiasco: Megadeth, Metallica y más

En el listado se encuentran varias muy populares que a lo largo de la historia lograron posicionarse a nivel nacional e internacional. Pero también hay algunas que para algunos no son tan conocidas, pero que sin duda, las ha escuchado por lo menos una vez en la vida.

Top 5 de las mejores bandas según Rolling Stones

5. Led Zeppelin: Son una de las bandas más influyentes del hard rock, por lo que fue fundada en 1968 por el reconocido guitarrista Jimmy Page. Sus sonidos se caracterizan por una mezcla de blues, rock, folk y hard rock, que sin duda lograron conquistar a cientos de personas en todo el mundo, quienes aún en la actualidad reviven varios de sus éxitos.

4.Pink Floyd: La banda británica fue fundada en 1965 y logró ser conocida como una agrupación de rock progresivo. Lo que comenzó como un experimento, se convirtió en una realidad, llevando sus canciones y letras a todos los rincones del mundo, en donde aún en la actualidad, son conocidos como uno de los más populares.

3. U2: Aunque muchos afirman no conocerlos, sus canciones se han escuchado en todo el mundo. Esta banda de rock que se fundó en 1976 en Irlanda, logró hacer una mezcla de rock, con punk, que conquistó a todos sus fans, quienes encontraron en ellos una alternativa diferente, pero llena de buena música que llenaba todas sus expectativas.

Seguir leyendo: Iron Maiden, BTH, Papa Roach, Megadeth y más de 170 bandas en el HellFest 2026: ¿Cuándo y dónde?

2. The Rolling Stones: Se fundaron en Londrés en 1962 y desde entonces, han dado mucho de qué hablar, pues sus canciones se hicieron muy populares a nivel internacional, al punto de llenar varios de los escenarios más importantes, al punto que los convierte en la actualidad en la banda más importante de rock.

1.The Beatles: La idea de formar la banda nació en Londrés, Inglaterra, en 1960 y no solo se convirtieron en una de las bandas de rock más relevantes, sino también en la que logró comercializar sus canciones de forma exitosa en poco tiempo. Incluso, aún en este momento, varios de sus discos y prendas con símbolos de la agrupación, se han hecho muy populares, convirtiéndose en las más escuchadas.