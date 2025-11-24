3 bandas imperdibles que debe escuchar si le gusta Linkin Park: Bring Me The Horizon entre ellas

Linkin Park es una de las bandas más grandes de la industria musical, y así lo ha demostrado en la actualidad y durante su trayectoria. Ya sea con Chester Bennington o Emily Armstrong, la potencia de esta agrupación es indudable.

Miles de estas personas se han enganchado a esta agrupación, pero también a su estilo, con el que ha estremecido a la industria musical por varios años.

En caso de que usted sea uno de ellos, en este caso les recomendaremos 3 bandas imperdibles que debe escuchar, y que tienen similitudes con Linkin Park.

3 bandas que debe escuchar si le gusta Linkin Park

Sin lugar a dudas, el inicio de esta agrupación fue sumamente refrescante y novedoso para su época. La ‘Hybrid Theory’ de esta banda presentó una gran fusión entre el rap y el rock de forma bien estructurada.

Esto les permitió tener gran éxito, no solo con su disco debut, sino también con el icónico ‘Meteora’ que se posiciona como uno de los mejores álbumes del siglo.

Gracias a esto, varias bandas se han inspirado, e incluso, han construido un estilo icónico a partir de esta base desarrollada por Mike Shinoda y compañía.

La primera banda que le recomendaremos, es nada más y nada menos que, Bring Me The Horizon.

La agrupación de Oliver Sykes ha logrado demostrar gran potencia en sus canciones, pero si algo la compagina con Linkin Park son los sonidos electrónicos que incorporan de gran forma en sus melodías, con éxitos como ‘Throne’.

En segundo lugar destaca Thirty Seconds to Mars. Esta agrupación que cuenta con Jared Leto demuestra gran brillo en sus éxitos, pero sobre todo, dramatismo y carga emotiva en sus canciones, al igual que Linkin Park.

Finalmente, la última banda que no se puede perder es Hollywood Undead. Esta agrupación, al igual que la agrupación de Mike Shinoda, unifica el rap con el rock y el metal, lo que le da un toque agresivo inigualable. Muestra de ello es ‘Undead’, uno de sus éxitos más grandes.

Sin lugar a dudas, tanto estas bandas como Linkin Park son historia pura de la industria musical, gracias a ritmos que han puesto a vibrar a varias generaciones.