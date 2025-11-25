5 álbumes de metal que tenían expectativas y acabaron en fiasco: Megadeth, Metallica y más

El metal cuenta con una lista enorme de agrupaciones que han dejado un legado brillante y enorme dentro de la música. A partir de trayectorias extensas, varias bandas han podido enamorar a miles de fans en el mundo.

Durante estas largas carreras, una amplia cantidad de bandas han sido capaces de lanzar varias producciones de gran calidad, las cuales han dejado una huella imborrable en la industria.

Sin embargo, otras han acabado en fiasco, incluso a pesar de las expectativas que llegaron a generar. Por ello, aquí les tenemos 5 álbumes de metal que para sus fans acabaron en fiasco.

5 álbumes de metal que acabaron en fiasco

Toda banda legendaria del metal posee un disco que es como su ‘santo grial”. Cada agrupación logró un salto notable en la fama a partir de una producción en específico.

Sin embargo, tal y como han logrado probar las mieles del éxito, varias otras también han dejado a su público ligeramente decepcionado por producciones de menor relevancia.

De hecho, algunas han llegado a incluso ser catalogadas como fiascos, y aquí hablaremos sobre 5 de ellas.

La primera de ellas es, indudablemente, ‘St. Anger’, la que es para muchos la peor obra de Metallica. Esta banda cuenta con grandes álbumes, pero este según la crítcia no es uno de ellos.

A pesar de la gran expectativa la banda quedó a deber, especialmente por la falta de solos en sus canciones.

El segundo puesto es para Morbid Angel. Esta banda de death metal ha encantado a miles de fans del género, pero, hubo una producción que no fue tan apoyada y se trató de ‘Ilud Divinum Insanus’.

Este álbum de 2011 tuvo elementos del metal industrial, lo que para los fanáticos del death fue una traición.

En la mitad del top resalta ‘Diabolus In Musica’, una producción de Slayer que destacó en el thrash metal, pero que dejó a varios fanáticos decepcionados.

El groove y el nu metal de esta producción no fue de su encantó, lo que dejó este álbum como un fiasco para la banda.

El penúltimo puesto le pertenece a ‘Virtual XI’ de Iron Maiden. Un álbum de la banda basado en heavy metal, pero que para el gusto de muchos era demasiado lento.

Su caída fue notable, pero la banda logró reponerse a pesar de este gran fiasco.

Finalmente, la banda que cierra el top es Megadeth, con un álbum ciertamente criticado como ‘Super Collider.

Según sus fans este álbum fue demasiado comercial, y dejó a deber la agresividad que caracteriza a la banda y al thrash metal.

Sin dudas estas producciones demuestran que hasta los más grandes pueden fallar. Aun así, esto no disminuye en lo absoluto el legado de estas bandas icónicas.