Iron Maiden, BTH, Papa Roach, Megadeth y más de 170 bandas en el HellFest 2026: ¿Cuándo y dónde?

El HellFest, uno de los festivales más grandes de rock en el mundo se prepara para una nueva edición en 2026. Cientos de bandas dirán presente con presentaciones imperdibles, y una reunión de nombres inolvidables.

Tal y como ha sido desde 2006, miles de personas se reunirán en un evento a puro pogo y ‘headbanging’, al ritmo de éxitos y artistas inolvidables.

En este caso les contamos todos los detalles sobre este festival, incluidos los nombres de los artistas que dirán presente.

¿Cuándo y dónde será el HellFest 2026?

A lo largo de los años, nuevos festivales se han convertido en tradición dentro de la industria musical. Estos eventos reunen a grandes artistas en escenarios multitudinarios.

En el caso de Colombia resalta el Festival Estéreo Picnic, pero en otros países algunos de estos eventos acumulan más de 10 años de tradición.

Justo ese es el caso del HellFest, uno de los eventos más grandes en la historia del rock y el metal, donde año tras año se reunen bandas brillantes.

Esto volverá a ocurrir en este 2026, con la presencia de varias bandas históricas, en una cita que se vivirá por todo lo alto, sin dudas.

En este caso, se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de junio de 2026, y su ubicación es Clisson, Francia, donde se disfrutara de varios shows brillantes.

Las entradas para los 4 días completos están agotadas. Sin embargo, pronto se liberarán los tickets individuales, y los detalles puede verlos en el sitio web oficial del festival.

Primera lista de artistas del Hellfest (1-100)

Las bandas que dirán presentes en el festival son:

Bring Me The Horizon Papa Roach Breaking Benjamin The Plot in You We Came As Romans Iron Maiden Helloween Ultra Vomit Accept Queensryche Sortilege Wings of Steel Blackrain Limp Bizkit A Perfect Circle Tom Morello Static-X Enhancer House of Protection Thornhill Slay Squad The Offspring The Hives Rise Agains Pennywise The Ataris The Bones Not Scientists Deep Purple Alice Cooper The Pretty Reckless Alestrom Mikkey Dee With Friends Sabaton Opeth Sepultura Bloodywood Tesseract Brothers of Metal Return to Dust Uravena Volbeat Megadeth Anthrax Cavalera “Chaos A.D.” Crisix Gatecreeper Escuela Grind Insanity Alert Locomuerte Bad Omens Architects Three Days Grace Black Veil Brides President Resolve Revnoir The Funeral Portrait Social Distortion All Time Low Lagwagon Shelter Satanic Surfers The Dillinger Escape Plan La Dispute Malevolence Ceremony Pogo Car Crash Control Point Mort Die Spitz Gridiron Wake The Dead Hatebreed Lionheart Kublai Khan TX Cro-Mags Trash Talk Cancer Bats King 810 Combust False Reality The Adicts Agnostic Front Circle Jerks Buzzcocks Drain End It Maid of Ace Karen Dió Kadavar Uncle Acid and the Deadbeats The Inspector Cluzo Elder Truckfighters Mastodon Slift Loathe Torche Stoned Jesus Primitive Man

Segunda lista de artistas (100-180)