Iron Maiden, BTH, Papa Roach, Megadeth y más de 170 bandas en el HellFest 2026: ¿Cuándo y dónde?
Hellfest 2026 será una de las grandes citas imperdibles para los amantes del rock y el metal en el mundo de la música.
El HellFest, uno de los festivales más grandes de rock en el mundo se prepara para una nueva edición en 2026. Cientos de bandas dirán presente con presentaciones imperdibles, y una reunión de nombres inolvidables.
Tal y como ha sido desde 2006, miles de personas se reunirán en un evento a puro pogo y ‘headbanging’, al ritmo de éxitos y artistas inolvidables.
En este caso les contamos todos los detalles sobre este festival, incluidos los nombres de los artistas que dirán presente.
A lo largo de los años, nuevos festivales se han convertido en tradición dentro de la industria musical. Estos eventos reunen a grandes artistas en escenarios multitudinarios.
En el caso de Colombia resalta el Festival Estéreo Picnic, pero en otros países algunos de estos eventos acumulan más de 10 años de tradición.
Justo ese es el caso del HellFest, uno de los eventos más grandes en la historia del rock y el metal, donde año tras año se reunen bandas brillantes.
Esto volverá a ocurrir en este 2026, con la presencia de varias bandas históricas, en una cita que se vivirá por todo lo alto, sin dudas.
En este caso, se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de junio de 2026, y su ubicación es Clisson, Francia, donde se disfrutara de varios shows brillantes.
Las entradas para los 4 días completos están agotadas. Sin embargo, pronto se liberarán los tickets individuales, y los detalles puede verlos en el sitio web oficial del festival.
Las bandas que dirán presentes en el festival son:
