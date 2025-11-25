Rockactividad
Iron Maiden, BTH, Papa Roach, Megadeth y más de 170 bandas en el HellFest 2026: ¿Cuándo y dónde?

Bruce Dickinson y Oliver Sykes // Crédito: Getty Images.

Hellfest 2026 será una de las grandes citas imperdibles para los amantes del rock y el metal en el mundo de la música.

El HellFest, uno de los festivales más grandes de rock en el mundo se prepara para una nueva edición en 2026. Cientos de bandas dirán presente con presentaciones imperdibles, y una reunión de nombres inolvidables.

Tal y como ha sido desde 2006, miles de personas se reunirán en un evento a puro pogo y ‘headbanging’, al ritmo de éxitos y artistas inolvidables.

En este caso les contamos todos los detalles sobre este festival, incluidos los nombres de los artistas que dirán presente.

¿Cuándo y dónde será el HellFest 2026?

A lo largo de los años, nuevos festivales se han convertido en tradición dentro de la industria musical. Estos eventos reunen a grandes artistas en escenarios multitudinarios.

En el caso de Colombia resalta el Festival Estéreo Picnic, pero en otros países algunos de estos eventos acumulan más de 10 años de tradición.

Justo ese es el caso del HellFest, uno de los eventos más grandes en la historia del rock y el metal, donde año tras año se reunen bandas brillantes.

Esto volverá a ocurrir en este 2026, con la presencia de varias bandas históricas, en una cita que se vivirá por todo lo alto, sin dudas.

En este caso, se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de junio de 2026, y su ubicación es Clisson, Francia, donde se disfrutara de varios shows brillantes.

Las entradas para los 4 días completos están agotadas. Sin embargo, pronto se liberarán los tickets individuales, y los detalles puede verlos en el sitio web oficial del festival.

Primera lista de artistas del Hellfest (1-100)

Las bandas que dirán presentes en el festival son:

  1. Bring Me The Horizon
  2. Papa Roach
  3. Breaking Benjamin
  4. The Plot in You
  5. We Came As Romans
  6. Iron Maiden
  7. Helloween
  8. Ultra Vomit
  9. Accept
  10. Queensryche
  11. Sortilege
  12. Wings of Steel
  13. Blackrain
  14. Limp Bizkit
  15. A Perfect Circle
  16. Tom Morello
  17. Static-X
  18. Enhancer
  19. House of Protection
  20. Thornhill
  21. Slay Squad
  22. The Offspring
  23. The Hives
  24. Rise Agains
  25. Pennywise
  26. The Ataris
  27. The Bones
  28. Not Scientists
  29. Deep Purple
  30. Alice Cooper
  31. The Pretty Reckless
  32. Alestrom
  33. Mikkey Dee With Friends
  34. Sabaton
  35. Opeth
  36. Sepultura
  37. Bloodywood
  38. Tesseract
  39. Brothers of Metal
  40. Return to Dust
  41. Uravena
  42. Volbeat
  43. Megadeth
  44. Anthrax
  45. Cavalera “Chaos A.D.”
  46. Crisix
  47. Gatecreeper
  48. Escuela Grind
  49. Insanity Alert
  50. Locomuerte
  51. Bad Omens
  52. Architects
  53. Three Days Grace
  54. Black Veil Brides
  55. President
  56. Resolve
  57. Revnoir
  58. The Funeral Portrait
  59. Social Distortion
  60. All Time Low
  61. Lagwagon
  62. Shelter
  63. Satanic Surfers
  64. The Dillinger Escape Plan
  65. La Dispute
  66. Malevolence
  67. Ceremony
  68. Pogo Car Crash Control
  69. Point Mort
  70. Die Spitz
  71. Gridiron
  72. Wake The Dead
  73. Hatebreed
  74. Lionheart
  75. Kublai Khan TX
  76. Cro-Mags
  77. Trash Talk
  78. Cancer Bats
  79. King 810
  80. Combust
  81. False Reality
  82. The Adicts
  83. Agnostic Front
  84. Circle Jerks
  85. Buzzcocks
  86. Drain
  87. End It
  88. Maid of Ace
  89. Karen Dió
  90. Kadavar
  91. Uncle Acid and the Deadbeats
  92. The Inspector Cluzo
  93. Elder
  94. Truckfighters
  95. Mastodon
  96. Slift
  97. Loathe
  98. Torche
  99. Stoned Jesus
  100. Primitive Man

Segunda lista de artistas (100-180)

  1. Rezn
  2. Yarostan
  3. Dragunov
  4. Cult of Luna
  5. Amenra
  6. The Young Gods
  7. Gos is an Astronaut
  8. Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs
  9. Psychonaut
  10. Fange
  11. Bruit
  12. Cold.Capsule
  13. Down
  14. Acid Bath
  15. Corrosion of Conformity
  16. Eyehategod
  17. Soilent Green
  18. Black Tusk
  19. Gnome
  20. Alta Rossa
  21. Igorrr
  22. The Halo Effect
  23. Rivers of Nihil
  24. Devangelic
  25. Skaphos
  26. Blood Incantation
  27. My Dying Bride
  28. Periphery
  29. Decapited
  30. Sylosis
  31. Sinsaenum
  32. Blood Red Throne
  33. Crypta
  34. Esodic
  35. Impureza
  36. Deicide
  37. Carcass
  38. Septicflesh
  39. Obscura
  40. Severe Torture
  41. Defeated Sanity
  42. Cabal
  43. Profanation
  44. Dvrk
  45. Napalm Death
  46. Possesed
  47. Forbidden
  48. Six Feet Under
  49. Fulci
  50. Sublime Cadaveric Decomposition
  51. Bloodstain
  52. Tempt Fate
  53. Skáld
  54. Feuerschwanz
  55. Borknagar
  56. Perchta
  57. The Gathering
  58. Rotting Christ
  59. Carach Angren
  60. Trelldom
  61. Einherjer
  62. Pontel del Diavolo
  63. Killus
  64. Mourir
  65. Behemoth
  66. Aura Noir
  67. Oranssi Pazuzu
  68. Gaerea
  69. 1914
  70. Non Est Deus
  71. Hulder
  72. Vigljós
  73. Mayhem
  74. Marduk
  75. Wolves in the Throne Room
  76. Scour
  77. Gehenna
  78. Thy Lighy
  79. Austere
  80. Silhouette

