El metal es uno de los géneros más escuchados por cientos de personas en todo el mundo, quienes encuentran en él una forma de desahogarse, sacar sus emociones y liberar energías. Muchas de estas canciones están formadas por guitarras, bajos y, sin duda, una batería que suena de forma fuerte, pero contundente, con el fin de darle ese toque especial que lo hará querer escuchar las canciones una y otra vez.

A lo largo de la historia, varios grandes influyentes del metal se han encargado de regalarle a los fans unos solos de batería que sin duda hicieron vibrar a todas las personas que estuvieron presentes en ese momento. Por lo que esto no solo dio un poco más de importancia a cada canción, sino que hizo que, con el paso de los años, se siguiera recordando como un momento icónico.

Leer más:Esta es la banda líder del metal, según el legendario Tom Morello: “son los abanderados del género”

En esta oportunidad, le presentamos el top tres de los mejores solos de batería en la historia del metal que han hecho historia en esta industria musical. Además, pese a que los autores no están vivos, aún en la actualidad se sigue escuchando en varias partes del mundo.

TOP 3 de los mejores solos de batería en la industria del metal

Mike Portnoy de Dream Theater hizo un solo de batería en vivo en los 90 que quedó para la historia; desde entonces, muchos lo llaman el maestro del metal progresivo, pues mencionan que cada vez que tocaba el instrumento, se creaban nuevas epopeyas rítmicas en donde se combina el metal, el jazz y el groove de una forma única. Es uno de los mejores, teniendo en cuenta la velocidad que tiene al manejar las baquetas y la capacidad que tiene para encontrar una conexión con el público.

Seguir leyendo: Estos son los 3 riff más oscuros del black metal; sus primeros acordes causan terror

Joey Jordison de Slipknot logró hacer un solo de batería que quedó para la historia con Pulse of the Maggots y que incluso, después de la muerte del artista, hace que todos los fans de la agrupación lo recuerden. A lo largo de los minutos se puede escuchar cómo con el instrumento demuestra agresividad, fuerza y lo complementa con dobles de bombos que hacen de este solo uno de los más intensos.

John Bonham de Led Zeppelin demostró con su canción Moby Dick que no es metal del todo; logró conquistar a todos los fans de este género. Maneja todos los sonidos de la percusión de una manera que nadie se imaginó que podía llegar a pasar; la fuerza con la que toca y la velocidad hacen que sea uno de los más importantes.