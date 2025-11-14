Las 5 mejores canciones de Queen que han sido versionadas por bandas de metal
Las canciones de Queen también han servido de inspiración para otras reconocidas bandas de metal como Metallica.
Queen es una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos. Su música marcó a varias generaciones y su estilo, que mezclaba rock, ópera, pop y sonidos más pesados, los convirtió en un grupo único y fácil de reconocer en cualquier parte del mundo.
Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor lograron que su nombre quedara grabado para siempre en la historia del rock. Actualmente, aún después de su disolución, las canciones de Queen siguen sonando y acumulando millones de reproducciones en las principales plataformas de streaming.
Aunque la banda dejó de funcionar como antes tras la muerte de Mercury, sus canciones aún prevalecen y siguen siendo consideradas himnos. Tanto así que varias bandas de metal han tomado esos clásicos para hacer sus propias versiones, demostrando que la influencia de Queen llega incluso a los estilos más pesados.
Este tema ya tenía una energía cercana al metal, pero Metallica lo llevó a otro nivel. Su versión es más rápida, más fuerte y con ese sonido característico que los hizo famosos.
2. Testament – “Dragon Attack”
El grupo estadounidense transforma la canción en una versión mucho más agresiva. Los riffs y la batería acelerada hacen que este cover tenga un estilo totalmente metalero.
3. Nine Inch Nails – “Get Down Make Love”
Trent Reznor convierte el tema en algo completamente distinto. Aquí dominan los sonidos electrónicos, el ambiente oscuro y el toque industrial que caracteriza a la banda.
4. Anthrax – “It’s Late”
Este cover reúne a músicos de distintas bandas, como Motörhead, Dream Theater y Kiss. Mantiene el espíritu del tema original, pero con guitarras más pesadas y una interpretación vocal mucho más intensa.
5. Bad News – “Bohemian Rhapsody”
Entre tantas versiones de este clásico, la de Bad News destaca por su tono exagerado y casi humorístico. Es un cover que rompe con todo y se convierte en una parodia rockera muy particular.