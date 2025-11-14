Las 5 mejores canciones de Queen que han sido versionadas por bandas de metal

Queen es una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos. Su música marcó a varias generaciones y su estilo, que mezclaba rock, ópera, pop y sonidos más pesados, los convirtió en un grupo único y fácil de reconocer en cualquier parte del mundo.

Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor lograron que su nombre quedara grabado para siempre en la historia del rock. Actualmente, aún después de su disolución, las canciones de Queen siguen sonando y acumulando millones de reproducciones en las principales plataformas de streaming.

Aunque la banda dejó de funcionar como antes tras la muerte de Mercury, sus canciones aún prevalecen y siguen siendo consideradas himnos. Tanto así que varias bandas de metal han tomado esos clásicos para hacer sus propias versiones, demostrando que la influencia de Queen llega incluso a los estilos más pesados.

Canciones de Queen que recibieron potentes versiones metaleras

1. Metallica – “Stone Cold Crazy”

Este tema ya tenía una energía cercana al metal, pero Metallica lo llevó a otro nivel. Su versión es más rápida, más fuerte y con ese sonido característico que los hizo famosos.

2. Testament – “Dragon Attack”

El grupo estadounidense transforma la canción en una versión mucho más agresiva. Los riffs y la batería acelerada hacen que este cover tenga un estilo totalmente metalero.

3. Nine Inch Nails – “Get Down Make Love”

Trent Reznor convierte el tema en algo completamente distinto. Aquí dominan los sonidos electrónicos, el ambiente oscuro y el toque industrial que caracteriza a la banda.

4. Anthrax – “It’s Late”

Este cover reúne a músicos de distintas bandas, como Motörhead, Dream Theater y Kiss. Mantiene el espíritu del tema original, pero con guitarras más pesadas y una interpretación vocal mucho más intensa.

5. Bad News – “Bohemian Rhapsody”

Entre tantas versiones de este clásico, la de Bad News destaca por su tono exagerado y casi humorístico. Es un cover que rompe con todo y se convierte en una parodia rockera muy particular.