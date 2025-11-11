Está en ‘The Black Album’ y es la canción más escuchada de Metallica en YouTube

Metallica es sin lugar a duda una de las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock y el metal. Formada en 1981 en Los Ángeles por James Hetfield y Lars Ulrich, el grupo ha marcado generaciones con su estilo potente, letras intensas y un sonido que combina la energía del metal con melodías inolvidables.

A lo largo de más de cuatro décadas, Metallica ha lanzado numerosos discos que se convirtieron en clásicos, como Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986) y …And Justice for All (1988).

La banda ha recorrido el mundo con giras multitudinarias y ha vendido millones de copias de sus álbumes. Su influencia se mantiene vigente, atrayendo tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas generaciones que descubren su música a través de las plataformas digitales.

La canción de Metallica más escuchada en YouTube

En 1991, Metallica lanzó su quinto disco, titulado simplemente Metallica, aunque popularmente es conocido como ‘The Black Album’ por el color de su portada. Este trabajo marcó un antes y un después en la carrera de la banda, dada su popularidad y gran acogida.

El disco incluye algunos de los temas más reconocidos de la banda, como Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven y Nothing Else Matters. Este último se convirtió en un himno universal, conocido incluso por personas que no son seguidoras del heavy metal.

Entre todas sus canciones, Nothing Else Matters se mantiene como la más escuchada de Metallica en YouTube. Lanzada hace más de 30 años, sigue sumando millones de reproducciones cada mes.

En el último mes, la canción alcanzó 21,4 millones de visualizaciones en la plataforma, y desde su publicación hace 16 años, acumula un total de 1.560.030.609 reproducciones.