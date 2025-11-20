Esta es la banda líder del metal, según el legendario Tom Morello: “son los abanderados del género”

El metal es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. Grandes artistas y bandas han brillado en este estilo sonoro, gracias a la forma en que sus ritmos han puesto a vibrar a miles de personas alrededor del mundo.

Una amplia gama de agrupaciones han resaltado al punto de enamorar a propios y extraños de manera clara. Aun así, cada fanático de este estilo tiene su banda favorita.

De hecho, muchas leyendas del propio género tienen su agrupación elegida por encima de los demás. Uno de ellos es Tom Morello, el histórico guitarrista de Rage Against the Machine.

La banda líder del metal, según Tom Morello

A lo largo de la historia de la música, el metal ha logrado dejar un legado brillante e inolvidable. Miles de personas han podido vibrar al ritmo de este género, con bandas imperdibles.

Grandes fanáticos se han enamorado de este estilo. Pero, incluso los propios interpretes de la música tienen colegas que son destacados como su favorito.

Justo ese es el caso de Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, quien en 2010 eligió una lista de los 13 mejores álbumes del heavy metal, pero destacó a una banda en particular.

Según este artista, hay una banda que es destacada como líder en el mundo del metal y se trata de Judas Priest.

De acuerdo con Morello, esta banda es la abanderada del metal, y de hecho, hay un disco en particular que destacó dentro del catálogo de esta agrupación.

El histórico guitarrista destacó ‘British Steel’ como un momento de gloria para la banda, en un disco que, sin dudas, es brillante para el género.

Indudablemente, la banda de Rob Halford es una de las más grandes de la historia de la música, gracias a grandes éxitos, como lo fue, de hecho el álbum ya mencionado.

Esa producción contó con canciones inolvidables como ‘Breaking the Law’ o ‘United’, éxitos en los que Judas Priest dejó una imprenta clave e histórica.

Sin dudas, el metal está lleno de próceres y leyendas vivas que han enamorado a miles de fanáticos en el mundo, y justamente, Judas Priest es una de estas agrupaciones inolvidables para la historia de la música y el ‘headbanging’.