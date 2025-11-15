Estos son los 3 riff más oscuros del black metal; sus primeros acordes causan terror

El black metal surgió a finales de los años ochenta como una respuesta más cruda y extrema dentro del metal. Sus sonidos fríos, voces ásperas y producción ruda hicieron que este estilo fuera asociado con ambientes sombríos y atmósferas oscuras.

A diferencia de otros subgéneros del rock y el metal, la intención del black metal no es mostrar virtuosismo, sino generar sensaciones intensas relacionadas con la soledad, el vacío o lo espiritual.

Le puede interesar: No es Mayhem: La banda que dio inicio al Black Metal; Se formó hace más de 40 años en Europa

Bandas como Mayhem, Burzum, Darkthrone, Immortal o Gorgoroth ayudaron a definir este sonido. Sus discos se convirtieron en referencia gracias a guitarras distorsionadas, estructuras repetitivas y un enfoque musical que buscaba alejarse de lo comercial. Con el tiempo, el black metal se consolidó como uno de los géneros más pesados y oscuros, no solo por su sonido, sino por la atmósfera que crea.

Los riffs más oscuros del black metal

Una parte fundamental del carácter del black metal es el papel que cumplen las guitarras. Los riffs, casi siempre repetitivos y de tempo constante, funcionan como una especie de ritual sonoro. No destacan por la complejidad, sino por la intención: provocar una experiencia emocional o mental que envuelve al oyente.

El portal mexicano Heavy Mextal elaboró un top con tres de los riffs más oscuros del género y explicó el significado detrás de cada uno. Estos son:

1. Mayhem – “Freezing Moon” (1994)

Álbum: De Mysteriis Dom Sathanas

El riff principal creado por Euronymous es lento y construido sobre intervalos menores que generan sensación de vacío. Su intención era recrear la imagen de caminar solo en un bosque de noche. La oscuridad de este pasaje musical no proviene de la agresión, sino del espacio entre las notas y la frialdad que transmiten.

2. Burzum – “Dunkelheit” (1996)

Álbum: Filosofem

El riff compuesto por Varg Vikernes es repetitivo y casi hipnótico. Su sonido lo-fi y su estructura constante buscan reflejar un estado mental estático, introspectivo. La oscuridad surge de la monotonía y del carácter casi ritual del tema, que invita a un tipo de meditación sombría.

3. Darkthrone – “Transilvanian Hunger” (1994)

Álbum: Transilvanian Hunger

Creado por Fenriz y Nocturno Culto, este riff es un mantra en tremolo picking que no cambia prácticamente a lo largo del tema. Su objetivo era volver a lo más primitivo del género: directo, frío y sin adornos. La repetición extrema genera una sensación casi hipnótica que terminó definiendo la estética más cruda del black metal noruego.