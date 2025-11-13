Youngblod se baja Loserville y el reemplazo es importante banda de metal: ¿quiénes son?

Limp Bizkit hace historia con su gira por diferentes países de Latinoamérica, pero en su regreso a Chile emocionó a sus seguidores con una noticia que podría cambiar por completo el show. Así se dio a conocer en las últimas horas, cuando se dio el anunció oficial de que la banda Yungblud ya no hará parte de Loserville Tour 2025 y en su reemplazo, van a estar unos artistas que han hecho historia con su trayectoria en el género.

Se trata de Buller for My Valentine, una de las bandas de metal más importantes en la actualidad, las cuales han podido darse a conocer en todo el mundo con sus canciones. En esta oportunidad, planean dejarlo todo en el escenario al estar en Loserville Tour 2025 en Chile y en todos los conciertos que faltan de la gira.

Los artistas van a llegar a la capital el próximo cinco de diciembre del 2025 en el Coliseo Medplus, en donde van a sonar varias de las canciones más legendarias que han hecho historia a lo largo de su carrera. Además, se espera que el escenario en esta oportunidad esté totalmente lleno, con el fin de escuchar a Limp Bizkit, 311, Ecca Vandal, Slay Squad, Riff Raff y la gran novedad, Bullet For My Valentine.

Todo lo que debe saber de Loserville en Colombia

Hace varios meses, Limp Bizkit sorprendió a todos sus fans al anunciar la llegada de un festival en donde se iban a reunir varias de las bandas más emblemáticas. Todas ellas, sin duda, lograron marcar los años de juventud de varias personas que crecieron escuchando sus canciones.

Las canciones de estas agrupaciones se escucharon en varias de las emisoras más emblemáticas de todo el mundo y en Colombia, donde cientos de sus fans estaban al tanto de todas las novedades del grupo. Por eso, el próximo cinco de diciembre quieren volver a revivir todas estas historias con su concierto, que quiere reunir a todos sus fans en un solo lugar.

Si quiere asistir al evento, puedes comprar sus entradas en Taquilla Live, en donde aún hay varias boletas disponibles. Recuerde que la edad mínima para ingresar son 18 años y habrá habilitada una zona de menores, en donde podrán ingresar menores de edad con la compañía de un adulto responsable.