The Cardigans llega a Bogotá para el primer festival de ciclo en Colombia ¿Cuándo y dónde será?

Ondas se presenta como una propuesta de festival al aire libre, de bajo impacto ambiental, que, mediante una curaduría variada, diversa y ecléctica, tiene como objetivo ofrecer una nueva manera de disfrutar de este tipo de eventos en Colombia. Por primera vez, llega al país con una propuesta innovadora que busca acercar a todos los colombianos más a la música y shows en vivo.

Este festival está pensado como un espectáculo de ciclo, es decir, un formato que se desarrolla en varias fechas con uno o dos artistas por noche. Además, una programación diversa que busca una experiencia musical, artística, cultural y gastronómica para público que no busque lo masivo, sino lo auténtico.

Una de las bandas que estarán presentes en el Festival Ondas es The Cardigans, lo que llamó por completo la atención de muchos. A continuación te contaremos cuándo y dónde será, al igual que los demás artistas que harán parte de la primera edición del evento.

¿Cuándo y dónde será el Festival Ondas?

El primer festival de ciclo llegará a partir del próximo 12 y 22 de febrero del 2026. Durante estos seis días, el Parque Metropolitano Simón Bolívar vivirá uno de los shows al aire libre más importantes del año con el universo de Ondas. En total serán 9 artistas que estarán presentes para estas fechas y que prometen ofrecer un espectáculo inolvidable.

Febrero 13: Ivy Queen + Villano Antillano

Febrero 14: The Cardigans

Febrero 19: Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja

Febrero 20: Justin Quiles + Ovy on the Drums

Febrero 21: Jerry Rivera

Febrero 22: Encanto de Disney (Sinfónico)

La preventa inició este 15 de octubre desde las 10:00 a.m y, la venta general se habilitará a partir del 16 de octubre a la misma hora. Los interesados podrán adquirir sus entradas a través de la página web feverup.com y por fecha, podrás comprar un máximo de dos entradas. Los precios en la pirmera etapa estarán desde los $119.000 COP + Servicio.