La canción de Linkin Park sobre la ansiedad: puede ser ideal para sentirse identificado

Linkin Park es una de las bandas más grandes en la historia de la industria musical. Esta banda ha sido capaz de crear un legado notable, a partir de éxitos brillantes que han enamorado de manera total a varias generaciones.

Actualmente esta agrupación sigue dando muestras claras de su talento, incluso con una nueva vocalista luego del fallecimiento de Chester Bennington.

Esta banda ha logrado acumular una gran cantidad de canciones que han acabado por ser parte de la vida diaria de sus fanáticos, especialmente por el mensaje de sus canciones.

Muchas de estas son enfocadas en la salud mental, y en dificultadas como la depresión o la ansiedad, y por ello, aquí les hablaremos sobre una canción ideal para sentirse identificado con estos temas.

La canción de Linkin Park sobre ansiedad

Para nadie es un secreto que Linkin Park es una de las bandas más influyentes de la actualidad. Tanto por sus música como por sus letras, esta agrupación ha tocado el corazón de sus fanáticos.

En muchos de sus éxitos esta banda se refiere a situaciones de afectación mental. De hecho, muchos de ellos han hecho sentir a sus fanáticos escuchados, e incluso, identificados.

Varias de estas canciones han llegado incluso a convertirse en completos éxitos generacionales, capaces de inspirar a miles de personas alrededor del mundo.

Aun así, en caso de que no haya explorado este universo musical de Linkin Park, les recomendaremos una canción en especial con la que puede sentirse identificado, especialmente si sufre de ansiedad.

Se trata de nada más y nada menos que, ‘Crawling’. Esta canción es una de las más reconocidas y aclamadas de Linkin Park, no solo por su sonido, sino por su temática.

En esta letra Chester Bennington refleja un sentimiento de desesperación. En él sus pensamientos le juegan en contra, e incluso siente como algo se arrastra por su piel.

Este sentimiento puede relacionarse con la ansiedad. De hecho, en su video musical se puede reflejar de mayor manera la tristeza y la forma en que la ansiedad puede afectar a quien la padece.

La letra de este éxito puede ayudarlo a sentirse identificado, y hasta a liberar parte de este sentimiento, a través de la furia que transmite Linkin Park.

Cabe aclarar aun así que, si este sentimiento es recurrente, se recomienda visitar a un profesional de la salud mental, antes de utilizar esta canción como metodo de desahogo.